I USA har det etablert seg siden noe tid to uavhengige organisasjoner som måler inflasjon: Shadowstats og Chapwood Index.

Shadow Government Statistics (SGS) benytter en metode som de kaller Shadowstats (1980- Based) Alternate.

Dette er en måling av en konstant kurv av varer og tjenester benyttet før 1980. Denne er altså fri for endring i vekting, fri for «substitution» og «hedonics», altså fri for varierende tilpasninger for å oppnå lave inflasjonstall. SGS konkluderer med at inflasjonen i dag, som målt før 1980, er nær 10% per år.

Chapwood Index har en annen tilnærming og måler prisstigning på 500 varer i de 50 største byene i USA. Fasiten her er også at det virkelige tapet av kjøpekraft er rundt 10% årlig og faktisk høyere mange steder.

Offisielle inflasjonstall globalt viser langt lavere prisvekst, ja nærmest ikke-eksisterende inflasjon. Forklaringen finner man i forskjellen i metodene som benyttes av for eksempel SSB i Norge og uavhengige aktører som SGS og Chapwood. Myndighetene ønsker seg lave inflasjonstall ettersom dette danner grunnlag for lønnsvekst og vekst i pensjonsutbetalinger. Derfor benyttes metoder som hedonics, det vil si at øker teknologiinnhold i et produkt så regnes det som et prisfall. Helsetjenester vektes for eksempel langt lavere enn den reelle kostnaden for husholdninger og subtitusjon benyttes for å bytte ut varer som stiger i pris med varer som er billigere.

Hva er poenget og hvorfor kan man ikke være ærlige rundt prisvekst? Når realvekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) beregnes så gjøres dette basert på nominell vekst justert for inflasjon, og benyttes et høyt inflasjonstall så får vi negativ vekst. Basert på SGS så er BNP-veksten i USA negativ.

På 80-tallet og utover ønsket myndighetene seg et lavt inflasjonstall og derfor justerte man metodene som benyttes. I dag så fôres vi med manipulerte tall som gir et falske bilde av virkeligheten. Det gavner uansvarlige låntagere og rammer ansvarlige sparere.

De siste årene har vært basert på lånefinansiert velstand. Det har vært enkelt for mange.

Keynes advarte hele verden i 1920 om at med vårt «fiatvaluta-system», så var inflasjon en snikende farlig tyv. Og Keynes hevdet at ikke en eneste person av en million skjønte dette. I dag, 100 år senere, gjelder fortsatt dette utsagnet. Og det til tross for at faren nå er større enn noensinne.

