Jeg er vant til å være alene. Det har vært på denne måten i over tjue år for min del. Ingen familie og ingen nære venner. Isolasjon er greit for meg. Men nå er det ikke lenger bare snakk om isolasjon i form av singelliv eller ensomhet.

Jeg er en godt voksen mann nå. Jeg lever i en liten studentbolig som er nok til å tilfredsstille mine daglige behov. En evig student. Det er trangt, men akseptabelt. Jeg våkner som vanlig tidlig om morgenen der jeg tar meg en røyk og kaffe utenfor i bygata. Da møter jeg alltid en tysk murer og gartner som jobber alene med å pusse opp utenfor studentboligene til våren. Han forteller meg at han ikke kan reise hjem. Tyskere i Norge som ikke har fast adresse i landet slipper ikke inn i sitt eget hjemland. De kan spre smitte.

Jeg hadde for vane å lese de fleste nyheter fra de store medier. Men jeg trenger ikke å høre mer om covid-19 alle de potensielle katastrofene det kan medføre. Jeg har hørt dette viruset kan drepe mange folk. Men hva er nytt med det? Et dødelig virus som er dødelig? Men det dreper i hovedsak mennesker som er langt eldre enn normal høyalder og også har andre alvorlige sykdommer fra før? Døende mennesker kan dø av Corona. Den er grei.

På grunn av dette tør jeg ikke hoste utenfor mitt eget hjem så noen merker det. De kan jo tro jeg har dette viruset som kan drepe døende mennesker. Så ser jeg de stygge blikkene i nakken når jeg betaler med kontanter. Kontanter smitter også. På gulvet i butikken står det «En meters avstand». Som om jeg var en vandrende pest på to ben. Og det er alltid en middelaldrende person rett bak meg som vil sikre at jeg følger dette regime. Det må jeg bare respektere for å ikke risikere å bli hengt ut i sosiale medier.

