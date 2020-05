annonse

Visste du at kun 5% av arbeidsstokken i Norge jobber i eksportrettet næring? Visste du at et flertall av de som står bak næringene med mest inntjening i stor grad får lov til å benytte fellesskapets eiendom nærmest vederlagsfritt?

Visste du at noen få familier kontrollerer en vesentlig del av den ekstremt lukrative norske sjømatnæringen, og at denne næringen ønsket flere hundre millioner fra felleskassen som kompensasjon i 2019 fordi algeoppblomstring svekket inntjeningen deres?

Visste du at flere mener at noen svært få mennesker utenfor politikken i Norge har avgjørende innflytelse på hvor subsidiestrømmen fra fellesskapet i Norge skal kanaliseres, og at disse dermed i realiteten nærmest har full kontroll over norsk økonomi – I Norge har vi som kjent fått det for oss at subsidierte næringer er det samme som bærekraft. Vi har sett mange sjokkerende avsløringer i det siste som underbygger påstanden om hvilken effekt disse har på vår offentlige forvaltning. Mange tror ikke sine egne øyne når de leser den ene avsløringen etter den andre. Det ser faktisk ut som at påstanden har noe for seg. Disse menneskene tilhører Norges rikeste og mektigste. Deres rikdom har i hovedsak kommet gjennom godt kamuflerte importmonopoler og forhåndsavtalt salg med ekstrem profitt til det offentlige. Visste du at nær sagt samtlige av disse familiene i stor grad deltar på årlige møter i Davos, for blant annet å konstruere et «veikart» for en «ny verdensordning»? Tror du denne «nye globale verdensordning» konstrueres for fordele «konstuktørenes» formuer til all verdens folk?

Det er mye snakk om at den norske krona er «devaluert» med 50% under Solberg regjeringen. Mye av denne «devalueringen» er mest sannsynlig villet politikk, blant annet for å ivareta interessene til noen få privilegerte familier i Norge, blant annet som nevnt over.

Likevel – 95% av oss (flertallet av norske borgere) er avhengig av prisen på importerte varer. Vi har hatt en skyhøy inflasjon i flere år, godt skjult av SSBs fiktive inflasjonsrapporter. Er det noen som virkelig innbiller seg at vår inflasjon gjennomsnittlig har ligget på i underkant av 2% ila de siste 10 åra? Det er bare å sammenlikne 10 år gamle priser på de varer du bruker mest av, opp mot dagens priser. Da skjønner du at SSBs inflasjonsrapporter er politisk dikterte «avledningsmanøvre», akkurat som de offisielle tall for arbeidsledighet.

For våre overbetalte yrkespolitikere er ikke svekket kjøpekraft eller økte utgifter/avgifter et problem – de bare bevilger seg selv økt lønn og pensjoner for å kompensere for utviklingen. Sitter du som velger i en slik posisjon, at du på egenhånd kan bevilge deg økt lønn for å kompensere for svekket kjøpekraft? Tenkte ikke det.

Den mistenkt korrumperte ansettelsesprosessen rundt ny leder for oljefondet er bare «toppen av et enormt isfjell» Vi har fått en undermåls «elite» bestående av mennesker som mener de har rett til, etter eget forgodtbefinnende å forvalte vår hverdag og når som helst forsyne seg av felleskassen når det passer dem. De har på en måte fått det for seg at det er opplest og vedtatt at det er deres penger. Denne modus er ikke av ny dato, men framstår i dag tydeligere enn tidligere, og forsøkene på å holde elementer i den omtalte ansettelsesprosess skjult, er et meget godt eksempel på hvordan du bedras av norske overbetalte yrkespolitikere og deres statsfinansierte propagandamaskineri. Til overmål tror denne «eliten» at en blir fritatt for mistanke for korrupsjon ved å la arbeidsgiver betale regningen når bedrageriet oppdages. Slike naive mennesker er satt til å styre og forvalte vår hverdag, og de kontrollerer hovedstrømsmedia.

Det er nemlig du, gjennom en genial politisk løsning, som tvinges til å betale for at virkeligheten skal holdes skjult for deg (NRK, TV2, pressestøtte og så videre). Det blir på en måte som at du selv må betale for «repet du skal henges i». Du forstår antagelig hvorfor våre overbetalte yrkespolitikere er livredde for at subsidieringen av den kontrollerte informasjonsstrømmen skal opphøre. Skjer det så opphører deres privilegier og mulighetene til å forsyne seg av felleskassen. Da blir det virkelig som Gro Harlem Brundtland sa: «Vi mister kontrollen over hva folk blir fortalt».

Hvor lenge er du villig til å godta at nyhetsformidlingen til deg i hovedsak skal bestå av fotballhistorier, kakeoppskrifter, sexstillinger og andre ting som ikke har noen betydning for din og din families framtid?

For ordens skyld, for et flertall av norsk næringsliv som ikke har avtaler med det offentlige (sugerør), begynte «krisen» lenge før noen hadde hørt om Covid-19. Imidlertid brukes dette viruset nå til å kamuflere det faktum at våre overbetalte yrkespolitikere med sine meningsløse (miljø)-påfunn de siste 40 åra i realiteten har kjørt norsk økonomi i grøfta. Våre handelspartnere ser dette, og selger seg derfor ut av Norge. Men dette fakta arbeides det intenst 24 timer i døgnet for å skjule for vår egen befolkning – ved hjelp av et sterkt statlig subsidiert propagandamaskineri.

Nå er det på tide å våkne opp.