annonse

annonse

Til tross for pandemien har NASA og SpaceX fortsatt planer om å gjennomføre den første bemannede romferden fra amerikansk territorium siden 2011 om kort tid.

Den planlagte oppskytingen fra Kennedy Space Center i Florida 27. mai er ikke avlyst, slo den amerikanske romfartsorganisasjonen og det private selskapet fast før helgen.

Astronautene Robert Behnken og Douglas Hurley skal være mannskap på Crew Dragon-fartøyet. Begge er veteraner med erfaring fra romfergeprogrammet, som ble avsluttet etter 30 år i 2011.

annonse

Crew Dragon, som er utviklet av SpaceX med støtte fra NASA, blir da det femte i rekken av bemannede amerikanske romfartøy, sier NASA-sjef Jim Bridenstine.

Fartøyene Mercury, Gemini, Apollo og romfergen var daglig i nyhetene fra begynnelsen av 60-tallet og fram til 21. juli 2011, da romfergen Atlantis landet for siste gang.

Siden har USA måttet leie plass på russiske Sojuz-fartøy for å få fraktet sine astronauter til og fra den internasjonale romstasjonen ISS.

Prestisje og penger

Amerikanske myndigheter har satset på en ny strategi der private selskaper skal stå for de «korte» ferdene til ISS, mens NASA selv jobber med romfartøy for framtidige turer til fjerne mål.

annonse

NASAs egen Orion-kapsel har blitt testet uten mannskap en gang, i desember 2014. En ny ubemannet test er planlagt neste år, og en bemannet ferd rundt månen kan tidligst finne sted i slutten av 2022.

Dermed er det opp til SpaceX og konkurrenten Boeing å kappes om å bli de første til å sende astronauter opp i verdensrommet fra amerikansk jord i en nyutviklet romkapsel. Etter at Boeings første forsøk på å sende en ubemannet utgave av sin Starliner-kapsel til ISS mislyktes, ligger det an til at SpaceX vinner.

Det er mye på spill, både når det gjelder prestisje og penger. Ifølge CNBC har NASA siden 2014 betalt 2,5 milliarder dollar til SpaceX og 4,3 milliarder dollar til Boeing for utviklingen av romfartøyene og de første turene.

Bli hjemme!

_ Hvis du ser globalt på det, er dette den niende gangen i historien vi sender mennesker med et nyutviklet romfartøy, sier Bridenstine.

– Vi gjør det her, midt under koronaviruspandemien. Jeg skal si deg at dette er et oppdrag som har høy prioritet for USA, fortsetter han. Bridenstine understreket samtidig at NASA ber folk om ikke å reise til Cape Canaveral for å se oppskytingen.

annonse

– Bare det å si det gjør meg trist. Jeg hadde virkelig håpet vi kunne gjøre dette til noe virkelig spektakulært, sier han.

Astronautene Behnken og Hurley har trent til oppdraget i årevis. De skal dokke fartøyet på romstasjonen og bli der i mellom en og fire måneder, avhengig av hvor raskt den neste ferden kan gjennomføres, sier Steve Stich i NASA.

Crew Dragon kan oppholde seg i rommet i opptil fire måneder.

Milepæl

Går turen som den skal, blir det en stor milepæl for Elon Musks SpaceX.

Selskapet som ble stiftet i 2002, har da klart å ta innersvingen på luftfartskjempen Boeing. De har allerede fraktet last til ISS siden 2012, og har ved hjelp av sin gjenbrukbare bærerakett Falcon 9 etablert seg som et av de aller fremste i bransjen.

– Jeg kommer til å føle meg litt lettet når de er i bane. Jeg kommer til å føle meg mer lettet når de er på romstasjonen, og, selvsagt, når de er tilbake på jorda skal jeg begynne å sove igjen, sier selskapets driftssjef Gwynne Shotwell.

Oppskytingen skal finne sted klokka 22.42, norsk tid den 27. mai, og Crew Dragon skal etter planen kobles sammen med ISS 19 timer senere.