Martin Ødegaard og Real Sociedad får ikke spille Copa del Rey-finalen mot Atletico Bilbao før publikum får lov til å møte opp.

Det spanske fotballforbund sier at den spanske cupfinalen ikke vil bli spilt for tomme tribuner, selv om det betyr at finalen ikke kan spilles før neste år.

Begge baskerklubbene har lagt inn et ønske om å vente med finalen til alt er tilbake til det tilnærmet normale etter at koronapandiem har roet seg. De ønsker å vise seg fram for sine egne.

Det spanske fotballforbundet har etterkommet ønsket, og sier at den eneste betingelsen er at finalen for 2019/2020-sesongen spilles før finalen for 2020/2021-sesongen.

Årets cupfinale i Spania skulle egentlig ha vært spilt i Sevilla 18. april, men i likhet med det meste av fotballen måtte den avlyses.

Det er heller ikke klart når den spanske seriefotballen kan starte igjen. La Liga har tro på at det kan skje i juni. Spillerne skal testes for koronaviruset fra og med tirsdag, og dermed kan de returnere til trening for første gang på to måneder om det viser seg at de er symptomfrie og har testet negativt.

Reglene for trening er strenge. Kun seks spillere kan være på banen samtidig.

