Tre av Høyres stortingsrepresentanter vil ta straffe Oslos byråd med å ta milliarder fra hovedstadens samferdselstilskudd.

Mandag ettermiddag fortsatte de vanskelige forhandlingene mellom Oslo og Viken, om vei- og kollektivprosjektene som skal finansieres av bompengeinntekter og store bidrag fra staten. Det rødgrønne byrådet i Oslo har bestemt seg for å gå imot statens ønske om E18-utbygging vestover fra hovedstaden. Det utløser reaksjoner fra rikspolitikere fra tre andre norske byer. Høyres stortingsrepresentanter fra tre andre byregioner i Norge slår fast at de vil ta samferdselsmilliarder fra Oslo, dersom byrådet får det som de vil hva gjelder E18.

– Jeg synes det er veldig synd for Oslo-regionen hvis byrådet velger å takke nei til mer midler til gode veier og et bedre kollektivtilbud. Det er jo noe jeg absolutt unner innbyggerne i Oslo, men det er også andre byer med store behov, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Stavanger til Nettavisen.

– Må svi litt

Han får støtte av stortingskollega Peter Frølich (H) fra Bergen, som slår fast at «Norge er mer enn hovedstaden».

– Det må svi litt for Oslo-folk at det kan sendes penger ut av Oslo og inn til Vestlandet. Som landsdelen for verdiskapning er vi jo vant til det motsatte, konstaterer de to Høyre-politikerne

Også Mari Holm Lønseth (H) fra Trondheim vil også ha en bit av kaken.

– Det er utrolig leit for Oslo at byrådet på vegne av byen takker nei til billigere og bedre kollektivtilbud. Likevel er behovet sterkt andre stedet, og for Trondheim sin del står vi selvfølgelig klar med åpne armer for litt milliarddryss, sier stortingsrepesentant Mari Holm Lønseth (H) til Nettavisen.