Reproduksjonstallet «R», som beskriver hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre, er nå beregnet til 0,63.

– Vi opererer nå med et nytt grunnlag for denne R-en, som er basert på oppdatert informasjon. Som slik at vi nå får en beregning som er knyttet til perioden fra 20. april fram til i dag. Slik fanger vi opp situasjonen fra da barnehagene åpnet, og da første til fjerde trinn i barneskolen åpnet, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på regjeringens pressekonferanse mandag.

Han understreker at «R»-en er basert på tall knyttet til stor usikkerhet, men det er det beste estimatet vi har på smittespredningen i samfunnet per i dag.

I alt 182.000 nordmenn er testet for koronasmitte og nesten 8.000 har fått påvist smitte.

– De aller fleste tester negativt, bare rundt 5 prosent av testene er positive, sier Forland.

Endringen i måten R beregnes på gir en bedre justering for de siste 14 dagene. På spørsmål fra NTB understreker Forland likevel at det er for kort tid til å se om det er en vedvarende trend.

– Men foreløpig er det ingenting som tyder på at tallet er på vei oppover, sier han.

