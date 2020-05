annonse

annonse

Hertha Berlin har suspendert stjernen Salomon Kalou etter at han filmet seg selv og andre spillere mens de brøt en rekke smittevernsregler i garderoben.

Ivorianeren Kalou er havnet skikkelig i trøbbel etter at livestreamet og postet en video på Facebook som viser at han selv og spillerne ikke overholder reglene om for eksempel sosial distanse. Kalou går rundt med kameraet og håndhilser på lagkamerater og folk fra støtteapparatet som nok ikke er klar over at de blir filmet. Han filmer også en lagkamerat som blir testet for koronaviruset.

Kalou blir oppfordret til å slette det han filmer, men ler det bort og sier at han «bare tullet». Rune A. Jarstein og Per Ciljan Skjelbred er blant dem som figurerer på videoen.

annonse

Skandalevideoen er senere blitt slettet fra sidene til Facebook.

Ingen av lagkameratene skal ha visst at Kalou sendte direkte.

– Jeg er lei for at oppførselen min har etterlatt inntrykk av at jeg ikke tar korona på alvor. Jeg beklager dette, er noe av det Kalou sier på hjemmesiden til Hertha Berlin.

Tysk fotball jobber med å starte opp sesongen igjen, og dette var nok ikke det de trengte mest slik situasjonen er for øyeblikket.

annonse

– Bildene til Salomon Kalou fra garderoben er fullstendig uakseptable. Det må være en nulltoleranse for den slags oppførsel både av hensyn til spillerne og klubbene som overholder regelverket. De har ikke forstått alvoret, heter det i uttalelsen fra Tysklands serieforening.

I likhet med en rekke andre land har Tyskland lagt ned en betydelig jobb med å starte fotballen opp igjen på tross av koronapandemien. Kalous videostunt er dårlig reklame, og timingen kunne ikke vært mer elendig.

Klubbene har startet med å masseteste spillerne. Mandag kom opplysningen av ti av totalt 1724 tester i fotballmiljøet har vært positive for koronaviruset.

Alle disse spillerne er satt i karentene.