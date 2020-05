annonse

I en ny rapport kommer det frem at flere barnevernssaker i Norge behandles uten dokumentasjon på barnevernets faglige vurderinger.

I granskningsrapporten av tre barnevernssaker i Samnanger, gjort av Thea Totland, advokat hos Barneadvokatene og tidligere fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland, avdekkes store feil hos barnevernet.

– Vi fant en gjennomgående mangel på dokumentasjon av barnevernets faglige vurderinger. Det var ikke gjennomført reelle samtaler med noen av barna, i hvert fall lå det ingen referater eller annet som kunne dokumentere at barna var hørt og tatt hensyn til, skriver forfatterne av rapporten i en kronikk i VG.

– Hjelpetiltakene for barna og familiene fremsto ikke planmessig, men hadde et tilfeldig ad hoc-preg.

– Alle ti barna i de tre familiene vokste opp atskilt fra sine søsken, uten at det var tilstrekkelig vurdert om det var best for barna var å vokse opp uten søsknene. Barna fortalte oss at mangelen på søskenkontakt var ekstra sår. Ingen av barna ble plassert i nær familie eller andre kjente omgivelser.

FNs barnekomité har tidligere kritisert Norge for denne praksisen, og barnevernet har fått stor oppmerksomhet i utenlandske medier. BBC produserte dokumentaren «Norway’s silent scandal» med familier som fortalte sine opplevelser med barnevernet.

Videre i rapporten fremkommer flere funn hva gjelder mangel på kompentanse hos barnevernet.

– I to av sakene vi gransket utviklet det seg et vanskelig samarbeid mellom barnevernet og familiene, noe som kom i veien for en profesjonell vurdering av hva som var best for barna. En av sakene handlet reelt sett om fattigdom, men utartet til omsorgsovertakelse, fordi forholdet mellom far og barnevernet gikk surt. Dette ser vi også ofte i andre saker, der barnevernet blir blindet av prestisje.

I kronikken skriver forfatterne av rapporten at de er bekymret over at verken fylkesnemda eller domstolene klarte å fange opp manglende feil i vurderingsgrunnlaget.

