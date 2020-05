annonse

Urovekkende fotografier av forskere som uten nødvendige sikkerhetstiltak behandler flaggermusprøver ble slettet fra hjemmesiden til et institutt i Wuhan.

Wuhan Institute of Virologi (WIV) har også tidligere fått oppmerksomhet for dårlig sikkerhet, noe som har skapt en mistanke om at coronaviruset stammer herfra, og er sluppet ut i befolkningen ved et feilgrep. Kilder påstår at «Patient zero» jobbet på WIV og tok med seg viruset ut blant befolkningen.

15. april skrev Resett:

«To år før det pågående utbruddet av coronaviruset advarte amerikansk ambassadepersonell om mangelfull sikkerhet på Wuhan-laboratoriet.

Delegasjonen var ledet av generalkonsulen i Wuhan, Jamison Fouss, og Rick Switzer, som var ambassadens rådgiver i spørsmål rundt miljø, vitenskap, teknologi og helse.

Ifølge Washington Post (WaPo) ble delegasjonen så bekymret over forholdene på Wuhan-instituttet at de sendte advarsler til Washington via diplomatisk post – to ganger. Det første notatet advarte om at arbeidet med coronavirus fra flaggermus medførte en risiko for smitte av mennesker og kunne føre til en ny SARS-lignende pandemi.»

Avslørende bilder

Nå har en rekke bilder, som avslører en sjokkerende mangel på sikkerhet, blitt fjernet fra hjemmesiden til WIV etter at diplomater og forskere slo alarm, skriver The Sun.

Også referanser til det overnevnte besøket av blant annet Rick Switzer, den amerikanske ambassadens ambassadens rådgiver i spørsmål rundt miljø, vitenskap, teknologi og helse, er tilsynelatende fjernet.

Amerikansk og britisk etterretning mistenker at forskernes feilgrep ved WIV i sin behandling av virus fra flaggermus kan ha ført til spredningen av coronaviruset. President Donald Trump annonserte 30. april at han hadde sett rapporter som beviser at viruset stammer fra et laboratorium i Wuhan.

Bildene The Sun har fått tak i viser forskere som mangler grunnleggende smittevernutstyr. En ansatt skal ha blitt direkte utsatt for blod og urin fra flaggermus. Forskere uten hansker undersøkte huler på jakt etter avføring fra flaggermus. En annen forsker behandler en boks med dødelig virus uten tilstrekkelig beskyttelse.

Matthew Henderson er direktør for Asia-studier ved Henry Jackson Society. Han er dessuten tidligere britisk diplomat til Kina. Henderson sier til The Sun:

– Det er rikelig med bevis på en uforsiktig tilnærming til biosikkerhet av forskere basert i Wuhan, så det er ingen overraskelse at vestlige myndigheter seriøst vurderer om covid-19 kan ha blitt sluppet ut derfra.