NASA velger SpaceX, Dynetics og et Blue Origin-ledet team for å utvikle Artemis månelandere

Illustrasjon av Artemis-astronauter på månen (Credit: NASA)

NASA har valgt tre selskaper for å utvikle nye månelandere som skal frakte astronauter til månen fra 2024 og utover.

Byrået kunngjorde 30. april at det har tildelt kontrakter til SpaceX, et Blue Origin-ledet team og Dynetics for å designe og bygge et landingssystem for Artemis-programmet, som har som mål å etablere en bærekraftig, langsiktig menneskelig tilstedeværelse på og rundt månen på slutten av 2020-tallet.

«Med disse kontraktstildelingene går USA videre med det siste trinnet som trengs for å lande astronauter på månen innen 2024, inkludert det øyeblikket vi vil se den første kvinnen sette foten på måneflaten», sa NASA-administrator Jim Bridenstine i en uttalelse.

«Dette er første gang siden Apollo-tiden at NASA har direkte finansiering for et landingssystem for astronauter, og nå har vi selskaper på kontrakt for å gjøre arbeidet for Artemis-programmet», la Bridenstine til.

Kontraktene, som ble tildelt under NASAs «Next Space Technologies for Exploration Partnerships» (NextSTEP-2) -program, er fastpriskontrakter til en verdi av totalt 967 millioner dollar for 10 måneders arbeid. NASA sendte ut en offisiell forespørsel om forslag til sitt nye romprogram i september 2019, og forslag måtte være mottatt i november.

SpaceXs forslag sentrerer seg om det enorme Starship-romskipet, som selskapet allerede er i ferd med å utvikle for å hjelpe med å kolonisere Mars, og muliggjøre en rekke andre ambisiøse romprosjekter. Starship vil sendes opp med en enorm rakett kalt «Super Heavy», men romskipet vil lande på og ta av fra månen og Mars på egen hånd.

Blue Origin vil lede et såkalt «National Team», som inkluderer partnerne Lockheed Martin, Northrop Grumman og Draper. Disse selskapene skal sammen bygge et tretrinnssystem, som inkluderer et landingsfartøy, et oppskytningsfartøy og et overføringstrinn.

Det Alabama-baserte selskapet Dynetics skal bygge et totrinnssystem, som består av et oppskytningsfartøy og et landingsfartøy.

De ulike tilnærmingene representert gjennom disse tre forslagene utgjør et stort pluss for prosjektet, og gir betydelig «designoverskudd», iflg. Lisa Watson-Morgan, programleder for «Human Landing System» ved NASAs Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama, under en telefonkonferanse med reportere den 30. april.

Video: Artemis Announcement: NASA Selects Human Landing Systems

https://youtu.be/dlHJAKIaALg

NASA vil samarbeide med disse tre kommersielle teamene de neste ti månedene, og vil vurdere fremgangen deres hele tiden. Byrået vil i løpet av den perioden bestemme hvilke(t) team som skal utføre innledende demonstrasjonsoppdrag. og NASA vil deretter gjøre et valg av ett eller flere selskaper for å modne systemene sine og fly flere testoppdrag. NASA vil så bruke utvalgt(e) selskap(er) for operasjonelle flyvninger i kommersielle transporttjenester.

Artemis-arkitekturen er avhengig av NASAs Orion-mannskapskapsel og den enorme «Space Launch System» (SLS)-raketten, som vil sende astronauter opp fra Jorden. NASA planlegger også å bygge en liten romstasjon i bane rundt månen, kalt «Gateway», som vil tjene som base for både bemannede og ubemannede oppdrag til måneoverflaten.

Illustrasjon for NASAs «Gateway»-konsept (Credit: NASA)

Selv om denne konfigurasjonen av Gateway-konseptet over ikke er endelig, viser illustrasjonen (over) sannsynlige elementer av romstasjonen som skal gå i bane rundt månen. Moduler vist i blått er amerikanske bidrag, moduler vist i lilla er foreslåtte internasjonale komponenter, og moduler i gult er både amerikanske og internasjonale, eller ennå ikke bestemt.

Landingssystemet er den siste store puslespillbiten i Artemis-prosjektet, og det å få utviklingsarbeid i gang snarest mulig er en viktig prioritet for NASA, som håper å oppfylle målet satt av Trump-administrasjonen om månelanding i 2024.

«Vi er i gang», sa NASAs assisterende administrator for «Human Explorations and Operations Mission Directorate», Douglas Loverro, i uttalelsen fra NASA. «Med disse kontraktstildelingene innleder vi et spennende samarbeid med det beste fra industrien for å oppnå nasjonens mål», la han til. «Vi har mye arbeid å gjøre fremover, spesielt i løpet av de neste kritiske ti månedene. Jeg har stor tillit til at vi vil lykkes med i samarbeidet med de utvalgte selskapene».

Selv om Gateway er en viktig del av den langsiktige Artemis-planen, vil den sannsynligvis ikke benyttes i forbindelse med den planlagte bemannede månelandingen i 2024.

Artemis’ visjon ender ikke ved månen. NASA ser på programmet som et springbrett som vil gi verdifull erfaring og læring om ferdigheter og teknikker nødvendige for å få astronauter til Mars på 2030-tallet.

