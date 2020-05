annonse

Storbritannia skal teste en app for smittesporing på Isle of Wight ved sørøstkysten av England.

Planen er at appen skal rulles ut i resten av Storbritannia senere i mai, og at verktøyet skal gjøre det lettere å lempe på koronatiltakene.

Appen er utviklet av landets offentlige helsetjeneste NHS. Den regnes som en sentral brikke i statsminister Boris Johnsons planer om å lempe på bli hjemme-ordren som ble innført i slutten av mars.

Tirsdag skal Isle of Wights helsepersonell få tilgang til appen, før alle øyas rundt 80.000 husstander vil kunne laste den ned senere i uka.

Ny strategi

Appen er et ledd i regjeringens nye strategi for å jakte på og isolere viruset så det ikke kan reproduseres, opplyser helseminister Matt Hancock.

– Det betyr ikke at det er slutt på sosial distanse på Isle of Wight eller noen andre steder for den saks skyld, sa Hancock.

Storbritannia er blant de hardest rammede landene så langt i covid-19-pandemien. Med 288 nye dødsfall mandag har myndighetene registrert totalt 28.734 koronarelaterte dødsfall. Det er nesten like mange som Italia.

Plan kan bli presentert søndag

Johnson slo forrige uke fast at Storbritannia er forbi toppen i utbruddet, men ennå ikke klar til å heve tiltakene.

De revurderes hver tredje uke, og neste gjennomgang er torsdag. Men Johnson ventes ikke å legge fram sine forslag for gjenåpning av samfunnet før søndag, ifølge britiske medier.

I mellomtiden skal myndighetene vurdere hvor godt smittesporingsappen virker på Isle of Wight. Øya regnes som et ideelt sted for testing ettersom den ikke har noen direkte forbindelser til resten av Storbritannia, og også har et relativt lavt antall påviste smittetilfeller.