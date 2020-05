annonse

annonse

En kvinne som ble utsatt for grovt seksuelt misbruk av pakistanske muslimer i Storbritannia blir nå utsatt for rasistisk trakassering fra grupperinger på den ytre venstresiden.

Under pseudonymet «Ella» forteller hun hvordan hun har blitt kalt en «hvit hore». Dette er en ung kvinne som ble voldtatt mer enn hundre ganger av de seksuelle predatorene med islamsk/pakistansk bakgrunn i Yorkshire nord i England.

– Vi er nødt til å forstå det rasemessige og religiøse elementet i denne formen for grov kriminalitet, hvis vi skal ha noe håp om å forhindre og bekjempe det, sier Ella til YorkshireLive.

– Det virker som at vi sier til disse folkene at det er OK å hate hvite mennesker.

Nasjonal skandale

Mange i Storbritannia anser det som en nasjonal skandale at ofrene for disse voldtektsgjengene ble overlatt til seg selv i mange år. Politi, politikere og sosiale myndigheter anklages for å ha ofret unge jenter for å slippe unna anklager om rasisme.

En TV-serie fra 2017 (Three Girls) om tre ofre i Rochdale skapte ny debatt om dette. Grooming-skandalen har blitt et nasjonalt traume for britene. Ingen ansvarlige har mistet jobben, bortsett fra noen få som advarte om fenomenet.

Ella sier mange av angrepene hun opplever nå kommer fra grupperinger på den ytterste venstresiden, og radikale feministiske akademikere:

– De går online, og forsøker å skape motstand mot alle de oppfatter å være nazist, rasist, fascist eller forkjemper for hvit overlegenhet. De bryr seg ikke om rasisme mot hvite mennesker, for de mener det ikke kan eksistere.

Les også: Storbritannia: 19.000 barn utsatt for «grooming» i 2019 – ikke verdig plass i dronningens tale

Hvitt virus

Ella har blitt beskrevet som et «hvitt virus, og latterlig egoistisk, underlegen og latterlig hvit». På Twitter skriver folk: «Man må aldri undervurdere ondskapen hos slike mennesker, og hvor stygge de er.»

Dette er altså omtale av en jente som har blitt voldtatt over hundre ganger, første gangen var hun bare en tenåring. Hele familien har siden flyttet fra Yorkshire, og sier de aldri vil returnere.

Noen reagerer på den «omvendte rasismen», som ifølge Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk ikke kan eksistere. For det handler om strukturer:

«Rasisme er et strukturelt fenomen som systematisk jobber for å opprettholde en rekke privilegier for hvite.»

Ella Hill, som ikke må forveksles med voldteksofferet, har en annen holdning. Hun mener de antihvite holdningene er farlige, og sprer seg som et virus som vi må utrydde.

This #antiWestern ideology against #whiteness is like a virus. It’s spread and spawned everywhere.

We need to recognise the danger of it, and counter-extremism experts need to help us work out a strategy to do something about it.

— Dr Ella Hill (@EllaHillUK) April 30, 2020