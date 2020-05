annonse

Det stuper mot avgrunnen for Nordic Choice Hotels-eier Petter Stordalen.

Da Resett ble utsatt for annonsesabotasje på vårparten i 2019, ledet av klimaminister Sveinung Rotevatn, var Nordic Choice Hotels en av de som trakk annonsene som ble vist hos nettavisen.

Nordic Choice Hotels, som eies av Petter Stordalen, ble kontaktet av en annonsesabør som hevdet at Resett var «rasistisk», og som ba de «gjøre noe med annonsene» i Resett.

– Takk, Martin! Google legger ut annonsene, vi har nå umiddelbart merket nettstedet som uønsket så nå glimrer vi med vårt fravær på den siden. Igjen, tusen takk for at du gjorde oss oppmerksom på det. God påske til deg, var svaret hotellkjeden ga annonsesabotøren.

Provosert

I månedene etter annonsefjerningen i 2019 gikk alt på skinner for Petter Stordalen. Millionene rullet inn i selskapet. Alt så lyst ut. Det gikk så bra at han valgte å gi titalls milliarder til sine barn. Men i år har nedturen startet for fullt.

Da Norge stengte ned landet i slutten av mars på grunn av koronakrisen, ble Petter Stordalen invitert til NRK Dagsrevyen for å snakke om den økonomiske konsekvensen ved at alle hotellene måtte stenge.

Stordalen kjempet med å holde tårene tilbake da han tryglet norske myndigheter om en redningspakke.

Seansen på Dagsrevyen ble etterfulgt av kraftige reaksjoner. Merethe Solberg, leder for Fellesforbundets avdeling 10, som organiserer hotell- og restaurantnæringa i Oslo og Akershus, kom med sterk kritikk mot Stordalen.

– Når vi inviterer ham på samlinger med våre tillitsvalgte i det daglige, har han altfor dårlig tid. Å se at han bryr seg så mye nå, når han ikke kan møte sine egne tillitsvalgte på gulvet, blir bare provoserende for meg. Det blir et spill for galleriet. Det kjenner jeg at jeg blir provosert av, sa til Børsen.no etter opptrinnet på Dagsrevyen.

Svetter om natten

Det er gått ganske nøyaktig ett år siden Nordic Choice Hotels takket annonsesabotøren som hevdet at Resett er rasistisk. «Hotellkongen» har vært opptatt den siste tiden med å stille opp på TV og fortelle om hvor «dårlig han sover om natten».

– Jeg har en uke som jeg helst ikke vil ha igjen. Jeg svetter om natten og sover dårlig. Det som skjer er at jeg ser inn i et svært svart hull av alt det som så bra ut, fortalte 57-åringen i NRK-programmet «Lindmo» for en uke siden.

Nå må hotelleieren, eiendomsutvikleren, investoren og kunstsamleren håpe på et mirakel for å bli reddet ut av krisen.

Bare i løpet av april tapte Stordalen 450 millioner kroner i omsetning. Samtidig har selskapene en samlet gjeld på ti milliarder kroner. Choice-kjedens 200 hoteller betaler til sammen 300 millioner i måneden bare i husleie.

Nordic Choice Hotels har permittert til sammen 7.500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.