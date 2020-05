annonse

annonse

Trump-administrasjonen anslår i et internt dokument at landet innen 1. juni vil ha 3.000 daglige dødsfall knyttet til koronasmitte, ifølge The New York Times.

Anslaget er basert på modeller som er utviklet av USAs føderale etat for krisehåndtering, skriver avisa.

På det nåværende tidspunkt ligger det daglige dødstallet på rundt 1.750.

annonse

Flere delstater har begynt å lempe på koronatiltak. USA har registrert nesten 1,2 millioner smittetilfeller, og over 69.000 koronasmittede personer har mistet livet.