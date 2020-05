annonse

annonse

Lege og forfatter Usman Rana mener at coronakrisen viser at vi må bli mindre avhengig av Kina. Vesten må slutte å krype for kommunistregimet og begrense deres innflytelse.

– Den siste uken er det kommet frem at EU, som følge av formidabelt kinesisk press, utvannet og sensurerte en rapport som handlet om kinesisk spredning av desinformasjon om koronapandemien, skriver Rana i Vårt Land.

Rana skriver at desinformasjonsprosjektene skal ha blitt utført i sosiale medier. Man har bedrevet ryktespredning om at USA stod bak spredningen og at franske politikere var rasistiske mot sjefen for Verdens Helseorganisasjon (WHO). EU-rapporten ble sensurert, men New York Times har hatt tilgang til den, samt til e-poster mellom ulike EU-diplomater. Kina protesterte mot rapporten, og EU bøyde av for trusler.

annonse

Les også: Kinesiske internettaktivister arrestert

– Kinas hårsåre fremferd er på ingen måte ny. Kinesiske ledere mener tydeligvis at Kina ikke bare skal være hevet over kritikk, men også over objektive beskrivelser av negative hendelser, forløp og prosesser i Kina. Norge var flere år ute i kulden etter at Nobels fredspris ble delt ut til nå avdøde opposisjonelle Liu Xiaobo i 2010. For å smigre kinesiske makthavere nektet derfor den norske regjeringen å møte Dalai Lama da han kom til Norge i 2014.

Kina forsøker å skremme andre fra å omtale at utbruddet startet der. De stilnet leger som advarte og andre som informerte. Nå er det Kina som bidrar med medisinsk kunnskap og smittevernsutstyr. Europeiske land, også Norge, holder seg for nesen – for å opprettholde et godt handelsforhold til Kina – når pandemien en dag begynner å ebbe ut. Rana trekker også frem kommunistregimets hensynsløse behandling av den muslimske minoriteten i landet, og at resten av verden lukker øynene.

Les også: Historien om legen som forsvant – Ai Fen oppdaget Corona-viruset

annonse

– USAs president Donald Trump kan kritiseres for mye, men hans kritikk av Kina og ønske om et USA som er mer uavhengig av Kina, er berettiget. Hans utenriksminister Mike Pompeo har også vært den tydeligste vestlige kritikeren av det formidable overgrepet mot uigur-minoriteten.