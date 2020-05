annonse

Borgermesteren i Somalias hovedstad Mogadishu hevder hundrevis av byens innbyggere er døde som følge av coronaviruset.

På en pressekonferanse sa borgermester Omar Filish at helsemyndighetene i Mogadishu har registrert over 500 dødsfall bare i løpet av de to siste ukene. Dette er langt flere dødsfall enn normalt, og Filish mener de fleste dødsfallene kan knyttes til pandemien. Han mener at det foregår en dramatisk underrapportering av smittetilfeller og dødsfall knyttet til covid-19.

Siden 19. april har byen registrert mellom 17 og 49 dødsfall per dag.

Borgermesterens uttalelser støttes ifølge BBC News av helsearbeidere i Mogadishu, som forteller om en markant økning i innleggelser. Begravelsesbyråer melder om langt flere begravelser enn normalt.

Samtidig har føderale myndigheter advart om at det er store mørketall, siden Somalia mangler testkapasitet. De offisielle tallene er i skrivende stund 756 smittede og 35 døde.

Somaliere i både Norge og Sverige har blitt hardt rammet av den pågående coronakrisen.

BBC har også publisert et kort filminnslag om denne saken på somali.

