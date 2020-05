annonse

DNB venter et fall i Fastlands-BNP på 5,9 prosent i 2020 som følge av koronapandemien. Det private forbruket ventes å falle hele 9,4 prosent.

Det kommer fram i de økonomiske utsiktene som banken presenterte tirsdag.

Videre for 2021, 2022 og 2023 venter DNB en økning i Fastlands-BNP på henholdsvis 5 prosent, 3,8 prosent og 1,6 prosent.

– Gitt en relativt rask gjenåpning ser vi for oss at den økonomiske oppgangen i Norge raskt vil bedre seg sammenlignet med fallet på 14 prosent i aktivitet som ble målt i slutten av mars. Med restriksjonene gradvis hevet, og hjulpet av offentlig forbruk, skal den norske økonomien kunne klare å hente seg inn fra den nåværende nedgangen. Imidlertid vil oljeprisen og hoppet i arbeidsløshet sannsynligvis føre til en sakte bedring, skriver banken.

Mindre alvorlige arr

Hvor bra myndighetenes tiltak for å støtte næringslivet i praksis vil virke, vil sannsynligvis være avgjørende for takten på bedring i andre halvår 2020 og videre inn i første halvår 2021, understreker storbanken.

– Slik vi ser det, kommer kombinasjonen av en rask omstart og støttetiltak fra regjeringen til å føre til mindre alvorlige arr i økonomien enn hva som ellers hadde vært tilfelle, heter det.

DNB ser for seg at aktiviteten vil være nærmest upåvirket av virustiltak mot slutten av 2021, men veksten ventes å være lav som følge av nedturen i 2020.

Etter årets fall i privatforbruket vil det gå over til en økning på 8,3 prosent i 2021 og 3,6 prosent i 2022, tror DNB.

Fall i reallønn

Bankens analytikere ser ikke for seg at dagens meget høye ledighet vil vare lenge. Mens den ventede registrerte arbeidsledigheten i 2020 ligger på 6,7 prosent, ser banken for seg at den skal falle til 5 prosent i 2021 og 3,6 prosent i 2022.

Når det gjelder lønn, spår DNB en rekordlav lønnsøkning på 1,5 prosent både i 2020 og 2021 – med bakgrunn i høy ledighet og vesentlig lavere aktivitet i en rekke bransjer. Dette blir i så fall et fall i reallønn i 2020.

For 2022 og 2023 ventes en lønnsvekst på 3 prosent.

Nedgang i boligprisene

DNB ser for seg et fall i boligprisene på 4 prosent i år – før en flat utvikling i 2021 og en økning på rundt 3,5 prosent i 2022 og 2023.

Samtidig ventes den lave styringsrenta fra Norges Bank – for øyeblikket 0,25 prosent – å holde seg lav «i overskuelig framtid». Først mot slutten av utsiktsperioden i 2023 venter DNB en forsiktig renteheving.

Tallene som DNB har kommet fram til, må leses med forsiktighet, understreker banken. Det forutsettes at spredningen av koronaviruset er under kontroll også etter at restriksjonene heves.