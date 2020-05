annonse

En tidligere Schalke-spiller var antatt død etter en bilulykke, men skal nå ha dukket opp i Tyskland.

Hiannick Kamba (33) var i sin tid en talentfull spiller i den tyske klubben. I januar 2016 ble det meldt at han hadde mistet livet i en bilulykke i hjemlandet Den Demokratiske republikken Kongo.

Tysklands største avis Bild melder at Kamba i det siste er observert i Ruhr-området, der Schalke sogner til.

Kambas ekskone etterforskes av tysk påtalemyndighet. Hun fikk utbetalt et millionbeløp etter at Kamba ble erklært død.

Kambas selv hevder at han ble etterlatt av venner den aktuelle kvelden. Han ble så i 2016 fastslått død.

To år senere skal han så ha oppsøkt den tyske ambassaden i Kinshasa for å fortelle at han ikke var død. Han mistenkes ikke for å ha gjort noe galt, men kona risikerer fengselsstraff om hun dømmes for forsikringssvindel.