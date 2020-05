annonse

Tyske og italienske helsemyndigheter varsler at koronasmitten kommer til å bygge seg opp på nytt. Trolig blir det både et andre og et tredje utbrudd.

– Dette er en pandemi. Og i en pandemi vil viruset spre seg til 60–70 prosent av befolkningen, sier Lothar Wieler, leder ved det tyske Robert Koch-instituttet.

Det er med stor sannsynlighet at vi kan vente at koronaviruset vil slå tilbake i en andre bølge, ifølge Wieler. Han viser til at dette er den rådende oppfatning blant smittevernseksperter, og mange venter også at det vil komme en tredje bølge.

Også italienske eksperter advarer om at vi vil se utbruddet blusse opp igjen nå som landet gradvis løsner på restriksjonene.

De mener myndighetene må forsterke arbeidet med å identifisere nye mulige smittetilfeller, følge med på symptomene og spore opp hvem de smittede har hatt kontakt med.

Nøkkelen til å holde utbruddet under kontroll ligger i tidlig isolasjon av smittede, mer testing og karantene for de nærmeste. Dette vil medføre en enorm investering av ressurser for å trene opp medisinsk personell som skal følge opp nye smittetilfeller, ifølge doktor Silvio Brusaferro fra helseinstituttet Superior, som tirsdag orienterte politikere i senatet om hvordan den neste fasen sannsynligvis vil utvikle seg.

Han la til at teknologiske løsninger som smittesporingsapp kan hjelpe, men at det ikke kan erstatte overvåking og inngripen fra mennesker.

