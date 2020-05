annonse

annonse

I en artikkel i Aftenposten på lørdag kommer sjeføkonom Kjersti Haugland med en del spesielle uttalelser og man må spørre om dette er DNBs syn på verden.

«Det er nærmest opplest og vedtatt at det å ta opp høy gjeld ikke betyr så mye i dagens situasjon. Før ble det snakket om at en statsgjeld som oversteg 90 prosent av BNP, skadet vekstevnen. Slike holdepunkter finnes ikke lenger, sier Haugland.»

Haugland tenker nok på boken «This Time Is Different» av Reinhart & Rogoff. Haugland feier Harvard professorene av banen, enkelt og greit og fastslår at det er «gjeld spiller ingen rolle» doktrinen som gjelder.

annonse

Les også: Fremtidige generasjoner arver en gjeld som vil tynge dem i lange tider fremover

Og Haugland gir seg ikke med det. «Mange vestlige land låner i praksis penger gratis,og sentralbankene har signalisert at rentene skal forbli lave lenge. Fed har til og med oppfordret politikerne til å dra nytte av situasjonen.» Mange vil hevde at for mye gjeld er problemet mens Haugland foreslår at mer gjeld kan være løsningen.

Haugland konstaterer også at frykten for hyperinflasjon er ubegrunnet. «Prisveksten har vært lav i årevis, og det er lite som tyder på at den vil skyte i været igjen med det første».

Så kort fortalt har Haugland slått fast at høy gjeld er irrelevant, at renten forblir lav så langt øyet kan se og at inflasjonen ikke kommer tilbake med det første.

annonse

Les også: Når papirverden møter den virkelige verden

Haugland sier også at «det kan hende det kommer en dag da rentene øker og skattene må heves for å betale tilbake gjelden. Men det er ikke gitt». Med andre ord, dette er ikke noe vi skal bekymre oss for i dag.

Og Haugland avslutter med: «Det går an å se for seg at ting fortsetter å slure og gå slik det har gjort siden finanskrisen. Så lenge rentene er lavere enn den økonomiske veksten, er det ikke sikkert gjelden vil bli et akutt problem.»

Les også: Hvis du mangler penger, kan du vel bare trykke nye…

Jeg tror folk flest opplever koronakrisen som akutt og gjeldsboblen som sprakk på grunn av koronakrisen som akutt. Spør 400 000 nordmenn som er nye NAV-klienter, samt Stordalen og Norwegian og andre bedrifter med likviditetsproblem. Med svekket inntekt så blir gjelden problem nummer en.

annonse

DNB synes ha et usedvanlig avslappet forhold til dagens utfordringer. Men har Haugland rett så kan vi løse problemet, i hvert fall midlertidig, med enda mer gjeld og fortsette krigen som føres av debitorer mot kreditorer.