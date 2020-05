annonse

– Vi har som mål at de aller fleste aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, skal åpne før sommeren, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Det er allerede kjent at regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for gjenåpning på torsdag. Solberg sier til VG at det nå jobbes på spreng for å lage en tidslinje om hva som kan åpnes når.

– Regjeringens prioritet 1 er å gi lettelser for barn og ungdom. Prioritet 2 er lettelser for arbeidsliv og prioritet 3 for øvrige aktiviteter, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

