annonse

annonse

90 prosent av alle som har fått påvist covid-19, er blitt friske, viser beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det innebærer at vi antar at om lag 7.000 av dem som er rapportert smittede nå, er friske, sier avdelingsdirektør Line Vold.

En person defineres som friskmeldt dersom han eller hun etter 14 dager ikke er innlagt på sykehus og ikke er død. De som er innlagt på sykehus, defineres som friskmeldt ved utskriving, eller dersom de er i live etter 30 dager. Dette betyr at det må gå minst 14 dager fra positiv test til en person vil kunne defineres om friskmeldt.

annonse

Siden de aller fleste som får påvist covid-19, ikke blir innlagt eller dør, vil definisjonen innebære at antallet friskmeldte i svært stor grad speiler antallet som fikk påvist koronasmitte 14 dager tidligere, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

FHI: Bare 1,5 prosent tester positivt på korona

Andelen som tester positivt for koronaviruset, har falt gjennom flere uker, konstaterer Folkehelseinstituttet (FHI).

– Siste uke var det kun 1,5 prosent av de testede som hadde en positiv prøve. På det meste har denne andelen vært 8 prosent, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

annonse

Det viser at smittespredning av covid-19 i befolkningen nå er lav, mener FHI.

Samtidig blir flere testet for korona enn tidligere. I forrige uke ble 16.572 nordmenn testet, ifølge FHIs siste ukesrapport.

De fleste fylker opplever nedgang, med unntak av Troms og Finnmark som meldte om tolv tilfeller av koronasmitte i uke 18 sammenlignet med åtte tilfeller i uken før. Størst prosentvis nedgang har skjedd i Rogaland, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark.

Antall personer innlagt på sykehus og på intensivavdeling, har også fortsatt å gå ned siden slutten av mars.

– Siste uke ble det innlagt tre nye pasienter i landets intensivavdelinger, sier Vold.

annonse

Busser, tog og trikker får maksimalt være halvfulle

Kun halvparten av passasjerkapasiteten på offentlige transportmidler kan benyttes i dagene og ukene fremover.

Det går fram av regjeringens koronaveileder for kollektivtransporten som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Alle transportselskapene må utarbeide rutiner for å hindre trengsel. For å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, bør maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet brukes.

Det anbefales videre at passasjerene sitter spredt, for eksempel på annethvert sete, med unntak for husstandsmedlemmer.

Hverdagen tilbake

– Hverdagen er på vei tilbake, med barnehager og skoler som åpnes for mange. Etter hvert som nå flere kommer til å reise, trengs det gode og praktiske løsninger for smittevern i offentlig transport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I veilederen, utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. understrekes det at alle reisende bør gis informasjon om at de ikke skal bruke offentlige kommunikasjon dersom de har luftveissymptomer eller hvis de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.

Veilederen gjelder på buss, tog, trikk, båt, ferjer og andre offentlige transportmidler.

annonse

Rushtrafikken

Samferdselsministeren fikk på tirsdagens pressekonferanse spørsmål om hvordan dette blir i praksis i rushtiden i de store byene.

– Vi gir et tydelig signal om at transportnæringen må øke kapasiteten. Det gjelder i morgentrafikken og i ettermiddagstrafikken. Det vil det være gode muligheter til. Transportnæringen har gitt innspill til denne veilederen, sier Hareide.

– Jeg synes det er viktig å si at det er trygt å reise, også i rushtiden, fordi vi øker kapasiteten, understreker han.

Det ble også stilt spørsmål om hvem som skal betale for økt kapasitet for at busser og trikker skal kjøre halvfulle. Hareide viste da til at fylkene har fått en milliard kroner i støtte.

– Men det er naturlig nok en problemstilling regjeringen ser på i dialog med fylkene, sier han.