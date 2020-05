annonse

annonse

I norsk offentlighet raser nå debatten om hvorvidt man skal gå med norsk flagg, eller FN-pin, jakkepynten som symboliserer Agenda 30, FNs bærekraftsmål, på brystet.

Det begynte med et innlegg i Stavanger Aftenblad fra tidligere redaktør Sven Egil Omdal, som skrev at «den fargerike, lille nålen som flere av statsrådene bærer på brystet, er en effektiv vaksine mot nærsynt nasjonalisme».

Han viste blant annet til at Fremskrittspartiets Jon Helgheim har uttalt at «når regjeringen går rundt med en FN-pin, så symboliserer de at de er veldig opptatt av ting som de færreste av innbyggerne bryr seg om.»

annonse

Ifølge Omdal er en slik tankegang et eksempel på en form for «nærsynt nasjonalisme».

Han fikk kraftig svar på tiltale fra Frp-representant Jon Helgheim.

«Vi har i stor grad en partisk, upålitelig og venstrevridd presse representert av folk som ikke tåler å se det norske flagget», skrev Helgheim og understreket:

«Jeg kommer fortsatt til å gå med det norske flagget fordi jeg er glad i Norge og fordi jeg representerer nasjonalforsamlingen, valgt av det norske folk!»

annonse

Samme dag fikk Helgheim støtte fra forfatter og Stavanger Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

«Det er et udelt gode at vi ikke tvinger våre folkevalgte til å gå med norsk flagg a la USA. Det er også veldig bra med FN. Så i og for seg skulle det være helt topp at folk gikk med FN-merke (NB! Det er ikke det mer kjente FN-flagget man går med, men en slags sirkel som symboliserer FNs bærekraftmål).