Etter en periode med redusert vold i Afghanistan, kan det hende at en ny voldsspiraltrend får fotfeste i det krigsherjede landet.

Mer enn 500 sivile, inkludert mer enn 150 barn, har blitt drept på grunn av stridigheter i Afghanistan i løpet av første kvartal i 2020. Tallene kommer frem i en FN-rapport som ble utgitt 27. april, som understreker hvordan den årelange konflikten i det krigsherjede landet fortsetter å påføre sivilbefolkningen enorm elendighet.

FN er spesielt bekymret for eskaleringen i vold i mars som har ført til økende tap av sivile liv. FN kaller denne trenden er overraskende fordi den følger en periode med voldsreduksjon mellom styrker lojale til regjeringen i Kabul og Taliban fra 22. til 28. februar.

Mot FNs håp

Ifølge Debora Lyons, FNs spesialrepresentant for Afghanistan, kommer voldsøkningen på et tidspunkt da det internasjonale samfunnet håpet på at regjeringen i Kabul og Taliban ville iverksette fredsforhandlinger – i etterkant av fredsavtalen mellom USA og Taliban som ble inngått 29. februar, som FN håpet ville være konfliktsdempende.

I tillegg håpet FN på at de stridende partene ville søke å dempe konfliktsnivået for å prioritere å beskytte afghanere mot virkningen av covid-19-pandemien.

– Jeg ber alle parter om å følge generalsekretærens oppfordring om en global våpenhvile, for å fokusere på en kollektiv innsats for å bekjempe en felles fiende, covid-19-pandemien, sa hun.

– For å beskytte utallige sivile liv i Afghanistan og gi nasjonen håp om en bedre fremtid, er det viktig at vold stoppes ved å opprette en våpenhvile slik at fredsforhandlinger kan finne sted, la hun til.

Anti-regjeringsstyrker

Anti-regjeringsstyrker fortetter å være ansvarlige for de fleste tap av sivile liv i landet – 55 prosent. Taliban stod for 39 prosent, 13 prosent kan attribueres til Islamsk stat i Khorasan-provinsen (ISKP), mens resten ble begått av ikke-navngitte grupper.

Antall sivile dødsfall forårsaket anti-regjeringsstyrker – særlig Taliban – økte med 22 prosent i første kvartal 2020, sammenlignet med samme periode i 2019 – hovedsakelig på grunn av en økning i målrettede drap og henrettelser.

Pro-regjeringsstyrker

Pro-regjeringsstyrker, på sin side, stod for 32 prosent av de sivile dødsfallene i løpet av første kvartal 2020. De var allikevel ansvarlig for over dobbelt barnedødsfall som anti-regjeringsstyrker – hovedsakelig på grunn av luftangrep og kryssild under bakkekamper – som FN ser på med stor bekymring.

Mens offisielle afghanske sikkerhetsstyrker stod for 21 prosent av alle sivile dødsfall, kan 8 prosent attribueres internasjonale styrker alliert med Kabul-regjeringen. Resten forklares med ikke-fastslåtte væpnede grupper lojale til Kabul.

Usikkerhet

Til tross for økende voldsnivå og sivile tap i mars, representerer det totale antallet krigsrelaterte sivile dødsfall i første kvartal 2020 en nedgang på 29 prosent i forhold til første kvartal i 2019, og det laveste tallet for et første kvartal siden 2012.

Det gjenstår nå å se om utviklingen i mars er et avvik, eller om en ny trend med økt vold kommer til å finne sted i Afghanistan i tiden fremover.

