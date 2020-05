annonse

Frps utdanningstopp på Stortinget frykter økte kostnader for koronatiltak og smittevern vil påføre private barnehager en økonomisk smell.

Han tar nå opp saken med kunnskapsminister Guri Melby (V). Tirsdag meldte NRK at sju av ti private barnehager ikke får støtte fra kommunen i forbindelse med gjenåpning og drift etter koronastenging.

– Vil statsråden iverksette tiltak som sikrer videre, forsvarlig drift av de private barnehagene? spør Frps Roy Steffensen, som er utdanningskomiteens leder.

Han peker på at kommuner har opprettet egne «koronakontoer» til ekstraordinære utgifter, men at finansieringsmodellen for private barnehager gjør at de ikke får nyte godt av ekstramidlene.

De private barnehagene blir nemlig finansiert gjennom foreldrebetaling og tilskudd fra kommunen basert på to år gamle kostnadstall. Det betyr at penger for å dekke de ekstraordinære koronautgiftene først vil tilfalle private barnehager i 2022, fremholder Steffensen.

– Dette er uholdbart, og Frp krever umiddelbare tiltak fra regjeringen, sier han til NTB.

– Koronakrisen har gått hardt utover barnehagenes drift, med økte utgifter til både renhold, vikarer, overtid og smitteverntiltak, fremholder Frp-toppen.

