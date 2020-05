annonse

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet legger planer for å kunne håndtere situasjonen dersom antallet koronasmittede øker.

– Vi er åpne for at det kan komme nye smittebølger. Det planlegger vi for at vi skal greie å håndtere, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen tirsdag.

Tyske og italienske helsemyndigheter sa tirsdag at koronasmitten kommer til å bygge seg opp på nytt.

Venter to nye bølger

Lothar Wieler, leder ved det tyske Robert Koch-instituttet, mener det er svært sannsynlig at koronaviruset vil slå tilbake i en andre bølge og viser til at dette er den rådende oppfatningen blant smittevernseksperter. Mange venter også at det vil komme en tredje bølge.

– Dette er en pandemi. Og i en pandemi vil viruset spre seg til 60–70 prosent av befolkningen, sier Wieler.

I Norge håper myndighetene å fortsatt kunne holde smittespredningen på et lavt nivå ved å bygge opp mer testkapasitet og bedre sporing, blant annet gjennom smitteappen, sier Guldvog.

– Men det er mye usikkerhet i dette, påpeker han.

Mye uvisst

Koronatiltakene er nå i ferd med å løsnes langsomt opp, men fortsatt er mye uvisst når det gjelder hvordan åpningen av barnehager og skoler har påvirket smitteutviklingen. FHI anslår at smittetallet R, som viser hvor mange en koronasmittet i gjennomsnitt gir viruset videre til, nå er nede på 0,6, med andre ord at epidemien er avtagende. Smittetallet sier imidlertid ingenting om hvor mange koronasyke det finnes i samfunnet.

– Det hefter stor usikkerhet ved tallene, framholder avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Samtidig kom det tirsdag nye tall som viser at bare 1,5 prosent av alle som ble testet for korona i forrige uke, var smittet. Også stadig nedgang i tallet på hvor mange som blir innlagt på sykehus med covid-19, kan tyde på at pandemien er på retur. Tirsdag var 71 personer innlagt, elleve færre enn mandag. I alt har 1.015 koronasmittede personer vært lagt inn på norske sykehus.

Ingen magisk grense

På spørsmål fra NTB om hvor mye smitten må øke igjen for at det vil komme nye innstramminger, svarer Guldvog:

– Vi har ikke noe magisk tall, men vi har hele tiden sagt at målet er å sikre kapasiteten i helsevesenet og gi pasienter en god og verdig behandling. Det er ønskelig å holde smittespredningen på et lavt nivå framover. Dette vil være utslagsgivende for nivået på tiltakene framover, sier helsedirektøren.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NTB at også regjeringen er forberedt på nye smittebølger, men han påpeker at bølgene kan komme i forskjellige størrelser.

– Nå er det sånn at siden vi har bedre overvåking og testkapasitet, så kan vi forhåpentligvis oppdage de små bølgene før de blir store. Da har vi tiltak vi kan sette i verk, sier han.