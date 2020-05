annonse

annonse

Idrettens organer og opposisjonen på Stortinget fortsetter presset mot regjeringen for at toppfotballen kan få starte opp.

I formiddag møter idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen kulturminister Abid Raja (V). Møtet kommer etter lengre tids press for å få lov å rulle i gang elitefotballen. Ønsket fra Norges Fotballforbund er å starte med ordinær trening i neste uke, for å kunne åpne fotballsesongen 15. juni.

Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske er blant politikerne som har gitt sin støtte til fotballens ønsker om å åpne innenfor forsvarlige smittevernfaglige rammer. Han viser til at Folkehelsinstituttet har gitt grønt lys for fotballens smittevernplan.

annonse

– Det er 2,5 milliarder kroner i omsetning som står i fare for å bli borte. Det må være fornuftig at toppfotballen – hvis det er mulig innenfor smittevernfaglige hensyn – for lov å komme i gang, sa Giske da han møtte helseminister Bent Høie (H) til debatt i NRK tirsdag morgen.

Høie sa at regjeringen prioriterer en gradvis åpning av samfunnet etter at det nå ser ut til at koronasmitten er under kontroll.

– Jeg reagerer på at Giske sier at vi skal ta beslutningen om toppfotballen før alle andre, og at vi ikke skal se det i en sammenheng. Vi prioriterer i en rekkefølge, og da prioriterer vi barn og unge først, sa Høie.

Torsdag legger regjeringen fram nye retningslinjer for en gjenåpning av ulike deler av samfunnet, og Bent Høie bekrefter at fotballen vil være omfattet av disse.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826