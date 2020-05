annonse

Boris Johnson stengte ned Storbritannia etter råd fra professor Neil Ferguson. Nå fratrer Ferguson sin stilling etter at han selv har brutt reglene han selv bidro sterkt til å innføre.

Den ledende epidemiologen Ferguson ledet myndighetenes vitenskapelige rådgivningsgruppe (SAGE), som anbefalte de strenge krisetiltakene for å bekjempe coronaviruset. 5. mai avslører The Telegraph at Ferguson har brutt reglene for sosial distansering han selv har anbefalt.

Det er en pikant sak. Ferguson, som har testet positivt for covid-19, inviterte sin elskerinne til sitt hjem. At elskerinnen er gift med en annen mann gjør ikke saken bedre.

Ferguson var en av de vitenskapsmennene fra Imperial College London som produserte datamodellene som førte til nedstengningen av det britiske samfunnet, etter at de hevdet at Storbritannia risikerte 500.000 dødsfall uten at slike drastiske tiltak ble iverksatt.

– Dårlig dømmekraft

Ferguson sier i en uttalelse at han har vist «dårlig dømmekraft»:

– Jeg aksepterer at jeg har utvist dårlig dømmekraft og at jeg har gjort noe galt. Jeg fratrer derfor fra min rolle i SAGE.

Ferguson hevder han handlet i troen på at han var immun, siden han etter å ha testet positivt for covid-19 holdt seg isolert fullstendig i to uker etter at han utviklet symptomer.

– Jeg angrer dypt på at jeg underminerer det klare budskapet om at det fortsatt er behov for sosial distansering for å få kontroll på denne ødeleggende epidemien, sier Ferguson.

– Myndighetenes råd er utvedydige, og skal beskytte oss alle.

