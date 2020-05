annonse

annonse

Klassekampen omtaler seg som «venstresidas dagsavis». De er også den største mottageren av pressestøtte, med over førti millioner overført fra skattebetalerne i 2019.

Klassekampen ble startet i 1969 av Marxist-leninistiske Grupper (MLG), en forløper for partiet AKP (m-l). Partiet Rødt eier fortsatt 20 prosent av aksjene.

Det foregår stadig debatter om marxisme og sosialistisk ideologi i avisens spalter. Nå sist har det versert en debatt om Vladimir Lenin (1870-1924). Rødt-politiker Mímir Kristjánsson skrev en lang artikkel 22. april der han la ut om Lenins historiske rolle.

annonse

«Lenins revolusjon rystet verden i sine grunnvoller. I nesten et århundre hadde arbeiderbevegelsen drømt om å gjøre slutt på kapitalismen. Med ett slag viste Lenin hvordan de kunne bli sanndrømte. Plutselig fantes det en vei ut av klassesamfunnets elendighet. En annen verden var virkelig mulig!» skriver han.

Kristjánsson nevner Lenin som en inspirator for nasjonale frigjøringsbevegelser, og mye annet han mener var bra: «Åttetimersdagen ble innført, det samme ble gratis skole for alle. Skilsmisse, homofili og abort ble legalisert. I det som må kalles historiens største Wikileaks-slipp åpnet bolsjevikene tsarens arkiver for offentligheten.»

Les også: Rødt-politiker ut mot politisk korrekthet: – Ytre høyre spiller på faktiske sosiale problemer

Men Kristjánsson nevner også at det under Lenins styre ble opprettet «et stramt organisert eliteparti, med liten åpenhet og styrt ovenfra og ned» – et partidiktatur.

annonse

Mot slutten skriver han dette:

«Lenin var i sin samtid, og er fremdeles, en av de mest polariserende figurene som finnes. Men verken hvitvasking eller svartmaling av de døde har noe særlig for seg. Viktigere enn å felle moralske dommer over historiske figurer er det å lære av fortida, på godt og på vondt.»

Kristjánssons artikkel åpnet opp for ytterligere debatt om de gamle sosialistiske helter Klassekampens spalter.

– Den store revolusjonslederen

Den 4. mai er Arne Overrein, filosof og dosent ved Universitetet i Tromsø, ute med refleksjoner under overskriften «Maktas problem». Overrein tar ikke bare til orde for å lære av historien, slik Mímir Kristjánsson gjør. Dosenten vil lære direkte av Lenin.

annonse

«Å lære krever en ytterst kritisk lesning av hans [Lenins] skrifter, men også en forståelse av den historiske konteksten han virket i. Men hvem leser i dag «Hva må gjøres?», «To slags taktikk», «Nasjonenes sjølbestemmelsesrett», «Imperialismen», «Staten og revolusjonen», «Radikalismen»…?» skriver han.

Det er «Lenin-kulten» som er problemet, det vil si mytene om Lenin skapt av blant annet Stalin, som «begrunnet sin politikk med støtte i Lenins teorier.»

Dermed blir Lenins viktige bidrag misforstått og misbrukt:

«150 år etter Lenins fødsel er tida overmoden for å betrakte denne marxisten ikke i lys av den dyrkelsen som oppsto etter hans død, og heller ikke som høyresidas konspirative terrorist, men ut fra sin egen tids forutsetninger.»

Overrein mener Lenin ikke støtte noe partidiktatur, for ham representerer Lenin en opptatthet av «å bygge partier som skulle lede og sveise sammen de antikapitalistiske bevegelsene som oppstår i klassekampen.»

Han hevder videre at Lenin var tilhenger av demokratisk debatt.

«Uten «åpen kamp mellom ulike tendenser», uten at «massene informeres» om hva de ledende politikerne innafor partiet står for, er det ifølge Lenin ikke mulig å bygge et sosialistisk parti,» skriver Overrein.

Og det er på det punktet han nok mener Mímir Kristjánsson var for streng med den gamle, røde kjempen Vladimir Iljitsj Uljanov (aka Lenin).

annonse

Og «nettopp som følge av Lenin-kulten er det i dag vanskelig virkelig å lære noe av den store revolusjonslederen,» skriver dosenten.

Den røde terroren

Det er ulike tall på hvor mange som ble drept i etterkant av den sosialistiske revolusjonen som Lenin sto i spissen for i 1917 og frem til kommunistpartiet mistet makten i 1991 og Sovjetunionen ble oppløst.

Men det anslås å være flere titalls millioner mennesker, de fleste under regimet til Lenins arvtaker, Josef Stalin.