annonse

annonse

Varetektsfengslingen av Tom Hagen har gitt politiet et større etterforskningsmessig spillerom. De åpner for at flere kan bli pågrepet og siktet i saken.

– Det er ikke usannsynlig at det er flere involverte slik saken står nå. Nedre Romerike tingrett har også kommet med en bemerkning i fengslingskjennelsen om dette. Vi kan ikke utelukke flere pågripelser i saken og det er nettopp derfor vi ikke kan si så mye i mediene på grunn av akutt fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til NTB tirsdag.

Han sier at undersøkelsene som politiet nå gjør i Sloraveien på Lørenskog og på andre steder, er en del av åstedsundersøkelsene og ransakingene de ønsker å gjennomføre på eiendommer tilhørende Tom Hagen.

annonse

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi gjør grundige undersøkelser i Sloraveien både innvendig og utvendig, og det er også derfor vi undersøker kummen utenfor, sier politiadvokaten.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen. Hun er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien 31. oktober 2018.

Flere eiendommer

Den foreløpige planen er å undersøke eiendommen i Lørenskog, Hagen-parets fritidseiendommer på Kvitfjell og Biri og siktedes kontorlokaler i næringsparken til Stiftelsen Futurum på Rasta. Men politiet holder det åpent om også andre steder skal undersøkes.

– Etterforskningen er i aller høyeste grad dynamisk. Det gjennomføres fortløpende vurderinger om det er ytterligere objekter vi ønsker å gjennomføre nærmere undersøkelser av, sier han.

annonse

27. april hadde Tom Hagen status som fornærmet i saken.

– Når statusen endres fra at han er fornærmet til at han er siktet, innebærer det at det er andre regler som vi kan ta i bruk, og det er det vi gjør nå. Vi har på forhånd begjært ransaking av de fire eiendommene fra tingretten og fått gjennomslag for det, sier politiadvokaten.

Nye avhør

Han ønsker ikke å si noe om når neste avhør av Tom Hagen er berammet, annet enn at politiet planlegger flere nye avhør.

– Han har gitt uttrykk for at han er villig til å forklare seg, og han forklarte seg også i det første kortere avhøret på selve pågripelsesdagen.

Hrenovica understreker at det er en rekke temaer politiet ikke kan kommentere av flere grunner.

annonse

– Det er naturlig at disse temaene gjennomgås i avhør av siktede, og det er også viktig at disse ikke er kjent på forhånd og publisert i mediene, nettopp fordi vi frykter, noe vi også har fått rettens medhold i, at de kan påvirke andre vitner, medhjelpere og så videre. Altså utgjøre bevisforspillelsesfare, forklarer han.

Uforminsket styrke

Politiet arbeidet tirsdag med sin kommentar til forsvarer Svein Holdens støtteskriv til anken som skal sendes videre til Eidsivating lagmannsrett. Materialet blir sendt i nærmeste fremtid.

– Vi fortsetter å etterforske saken i den fasen den er i nå, med uforminsket styrke. Det er en omfattende, komplisert og bred etterforskning. Det er veldig mange gjøremål, både av teknisk og taktisk art, som blant annet avhør, åstedsundersøkelser og ransakinger, sier Hrenovica, som er påtaleansvarlig i saken.