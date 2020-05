annonse

Sykepleiere ved Russlands fremste corona-hospital sier angivelig opp i hopetall. Grunnen skal være uteblitt lønn, utilstrekkelig hvile og mangel på smittevernutstyr. Dette avvises imidlertid av sykehusledelsen.

I Russland har Kommunarka-sykehuset i Moskva fungert som utstillingsvindu for landets bekjempelse av COVID-19, sykdommen som forårsakes av SARS-CoV-2, bedre kjent som coronaviruset.

Nå synes fasaden imidlertid å slå sprekker. Et større antall sykepleiere skal nemlig ha sluttet i protest, ifølge opplysninger som The Moscow Times har gjengitt fra nettstedet OpenMedia.io.

Oppsigelsene skal skyldes at sykepleierne ikke har mottatt corona-lønnstillegg som de mener å ha krav på. Dessuten holdes utilstrekkelig hvile og mangel på smittevernutstyr frem som viktige grunner.

Ifølge ubekreftede fremstillinger skal pleiere ha vært på vakt opp til 48 timer i strekk uten overtidsmat eller egnet soveplass.

Bildet står i grell kontrast til president Vladimir Putins lovnader tidligere i april. Da kunngjorde Putin at leger, sykepleiere, ambulansesjåfører og øvrig helsepersonell som arbeider med corona-pasienter skulle få midlertidig lønnstillegg på mellom 3.400 og 10.900 kroner i måneden.

Det er dette lønnstillegg flere mener seg snytt for. Ifølge en sykepleier som The Moscow Times siterer, ble hun bedt om å ringe eller skrive til Putin da hun etterspurte tillegget. De aktuelle sykepleierne skal være tilsatt gjennom et bemanningsbyrå.

Påstanden om masseoppsigelser avvises imidlertid av Denis Protsenko, som er hovedlege ved Kommunarka, melder det statlige nyhetsbyrået TASS.

– Vi har 385 sykepleiere ved sykehuset, og samtlige er offisielt ansatt av sykehuset. Det er ingen masseoppsigelser her! I tillegg er det 15 medisinske assistenter her, og ingen av dem har sagt opp, har Protsenko uttalt.

Protsenko hevder også at Kommunarka har nok smittevernutstyr til alle ansatte, og bedyrer at ansatte har «fri adgang» til sykehusets kantine. Han hinter imidlertid om at lønnsforholdene ikke er helt på stell.

– Selv om sykehuset ikke kan kontrollere arbeidsforholdene hos tredjeparter, har jeg møtt representanter for [bemanningsbyrået], og sammen vil vi gjøre alt i vår makt for å løse dette problemet, sier hovedlegen.

Protsenko er for øvrig samme lege hvis navn og bilde gikk verden rundt da han testet positivt for COVID-19 dager etter å ha vist president Vladimir Putin rundt ved sykehuset.

27. april har Russland 87.147 påviste smittetilfeller og 794 dødsfall relatert til coronaviruset, ifølge regjeringsnettstedet стопкоронавирус.рф. Dette er en oppgang fra 63 påviste smittetilfeller 16. mars.