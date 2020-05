annonse

Fremskrittspartiets partileder Siv Jensen retter hardt skyts mot regjeringens hemmelighold av Corona-notater som advarte mot å stenge barnehager og skoler.

– De holdt de faglige vurderingene hemmelige og la frem knallharde tiltak som rammet det norske folk. Da sier jeg at nok er nok, og at denne regjeringen er en mindretallsregjering, som er avhengige av Stortingets tillit. Fremover forventer jeg at vi får tilgang til alle rapportene som kommer fra instituttet og andre relevante organ, knyttet til corona-krisen, sier Siv Jensen til VG.

Et av notatene som ble mørklagt ble levert av Folkehelseinstituttet (FHI) 8. mars, kort tid før statsminister Erna Solberg stengte ned landet.

FHI beskriver ifølge VG i notatet et stort press for å innføre strenge tiltak i Norge som allerede var iverksatt i andre land, som portforbud, feberscreening på flyplasser og stengning av skoler og barnehager.

FHI var av den oppfatning at flere slike tiltak var ugjennomførbare eller ville ha begrenset effekt her i landet. FHI ga uttrykk for at det ikke fantes kunnskapsgrunnlag for at stengning av skoler og barnehager ville begrense smittespredningen, skriver VG.

Regjeringen lyttet ikke til FHI og stengte ned landet. Det førte blant annet til massiv arbeidsledighet.

Frp-lederen mener det er viktig å få frem forskjell mellom helsefaglige råd og politiske konklusjoner, «slik at vi får en åpen samfunnsdebatt om eventuelle uenigheter.»

– Det er slutt på at vi får deler av en versjon. Stortinget har tatt et stort ansvar for å støtte regjeringens stramme tiltak. Da må vi faktisk få vite hele sannheten, ikke bare en polert versjon, sier Frp-lederen til avisen