Den konservative skotske politikeren Stewart Miller delte et bilde av klimaaktivist Greta Thunberg på sosiale medier.

Men da ble han anklaget for transfobi og det endte med at han slettet innlegget.

Det hadde gått langt tid uten nyheter om Greta Thunberg. Helt siden virusutbruddet. Til bildet av Greta Thunberg, der hun sier «Min generasjon skal starte en revolusjon», fulgte teksten. «Din generasjon kan ikke jobbe 40 timer i uken, kan ikke bestemme seg om en er gutt eller jente, eller kan ikke spise kjøtt uten å gråte».

Miller forteller at han trodde det var politisk korrekt. Men LGBT foreningen i Stonewall Scotland uttalte at han som folkevalgt skulle holde seg på et anstendig nivå, skriver The Scotsman.

Miller fikk hard kritikk, ettersom noen mener posten er transfobisk, og at det var sårende og ødeleggende for LGBT-miljøet. Lederen av LGBT-foreningen i Stonewall Scotland, Colin Macfarlane, uttalte at de med politisk makt har et ansvar å representere alle, og det inkluderer også LGBT-personer.

– Spøker om transpersoners identitet er sårende. De fortjener aksept og likeverd, sier Macfarlane til The Scotsman.