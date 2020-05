annonse

annonse

En samlet arbeids- og sosialkomité på Stortinget sier ja til Fremskrittspartiets forslag om å etablere et ombud for Nav-saker.

– Jeg er kjempeglad for dette, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun påpeker at det er elleve år siden Fremskrittspartiet for første gang foreslo å opprette et Nav-ombud. I tillegg har opposisjonen flere ganger fremmet lignende forslag. Nå får kravet støtte fra en samlet arbeids- og sosialkomité på Stortinget.

annonse

En viktig dag for alle som har stanget hodet i veggen i møte med offentlig byråkrati, mener Jensen.

– I møte med det offentlige blir de aller fleste innbyggere veldig små. Det er den lille mann mot den store stat. Og veldig mange mennesker som har behov for Navs tjenester, er veldig sårbare, sier Jensen.

Hun mener fjorårets trygdeskandale viser hvor vanskelig det kan være å forstå regelverkene, selv for Nav.

– Når man får på plass et ombud, gir det en betydelig større trygghet for brukerne, og i og for seg også for Nav, fordi du får en nøytral tredjepart som kan gripe inn når problemer oppstår, sier Jensen.

annonse

Planen er at det nye ombudet skal legges under Sivilombudsmannen.

12.600 færre arbeidssøkere i løpet av den siste uken

408.400 personer, totalt 14,6 prosent av arbeidsstyrken, er registrert som arbeidssøkere hos Nav. Det er 12.600 færre enn for en uke siden.

– Fallet skyldes både at vi har begynt å åpne opp igjen økonomien, slik at en del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkere melder seg til Nav, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

246.000 personer er registrert som helt ledige hos Nav, viser foreløpige tall. Det utgjør 8,8 prosent av arbeidsstyrken.

annonse

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 258.400 personer, eller 9,2 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 150.000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere.

Beregninger viser at om lag 58 prosent av de helt ledige og 79 prosent av de delvis ledige er permittert.