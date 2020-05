annonse

Det hvite hus lover å snart offentligjøre dokumenter som knytter opphavet til covid-19-pandemien til et laboratorium i den kinesiske byen Wuhan.

President Donald Trump kom med kommentarene søndag på TV-programmet «Fox News Town Hall», hvor han sa at administrasjonen hans snart vil offentliggjøre dokumentene som beviser at coronaviruset opprinnelig ble lekket ut av Kinas Wuhan Institute of Virology.

– Jeg tror ikke det er noe spørsmål om det. Vi vil utgi en veldig solid rapport om hva vi tror skjedde, og jeg tror det vil være veldig avgjørende, sa han.

Fryktelig feil

På tross av å virke svært sikker på at det nye coronaviruset stammer fra laboratoriet i Wuhan, bekreftet Trump nok en gang at han ikke ser på pandemien som en bevisst ondsinnet handling fra Kina.

– Personlig tror jeg at de har gjort en fryktelig feil. De ønsket ikke å innrømme det. Vi ville inn, WHO ønsket også gå inn, men de ville ikke ha oss der, sa han.

– De prøvde å dekke det til. Det er som å prøve å slukke et bål. De kunne ikke slukke ilden, la han til.

Pompeo

De siste kommentarene kommer samme dag som utenriksminister Mike Pompeo fortalte pressen om en omfattende amerikansk rapport om virusets opprinnelse.

– Vi har sagt fra begynnelsen at dette viruset har sin opprinnelse i Wuhan, Kina. Vi fikk mye kritikk for det i begynnelsen, men jeg tror at hele verden kan se det nå, sa Pompeo på ABC søndag morgen.

– Husk at Kina har en historie med å smitte hele verden, og de har en historie med å ha dårlig standard på mange forskningslaboratorier. Dette er ikke første gangen at verden har blitt utsatt for et virus som et resultat av feil i et kinesisk laboratorium, la han til.