Grisen står og hyler heter sangen fra boken heter: «Rapport från ett slakteri» En veterinærs berättelse (svensk, 2020 ). Forfatter Lina Gustavfsson skildrer den hverdagslige volden mot griser på slakterier i Sverige.

Veterinærene skal være garantist for at dyrene behandles godt og at forbrukerne får mat av beste kvalitet. Men er de egentlig noen av delene?

Vi blir kjent med en selvransakende veterinær som gjør noe så sjeldent som å stille spørsmål til hva som skjer når man går inn i roller og «stenger av».

Hun sier at hun lengtet etter at venner skulle spørre henne ut om hvordan dyrene egentlig hadde det, i stedet for bare overfladiske fakta om jobben. Da det ikke skjedde skriver hun bok.

Grisene er intelligent dyr og på mange måter lik mennesker, men slaktegriser er ikke født for å hvile. De skal enten være drektige eller diegivende – og det er hardt arbeid!

Disse aktive, nysgjerrige og sosiale grisene oppfostres innomhus for at produksjonen skal gå mest mulig effektivt.

Veterinæren synes det er vanskelig å se når dyrene har det dårlig, man må se bort i blandt…

På suggeavdelingen lunter grisene forbi mens tryne etter tryne stikker ut. Plutselig tar noe tak i hånden – som en hund som legger sin bløte snute i håndflaten. Når veterinæren møter grisens blikk føles det som om de er på samme lag. Hun må minne seg selv på at hun nettopp har signert grisenes dødsdom.

Veterinærens hverdag deles med leserne: «Det blir stille i hodet. Jeg orker ikke mer.»

Hun beskriver avmakten, minste motstands vei og gråten som truer med å bryte fram. «Så fort jeg sovner ser jeg grisene foran meg, de frådende øyne. De trøtte suggenes skremte blikk. »

For å få fortgang i slaktingen må grisene drives fram noe som skaper frustrasjon hos stallpersonalet. Grisene skal inn i gasskamret, men de vil ikke!

Grisene lar seg ikke lett lures inn i døden. Øynene lyser av avmakt. Hva ser de? Hva aner de? De får panikk.

Hun forbanner seg selv for at hun ikke kan forandre skjevheter, men må brenne inne med sine iakttakelser. Spørsmålene står i kø: feiltolker hun situasjonen og lovene, er hun overfølsom, er det bare hun som ser? Er det nytteløst å rapportere enda en gang?

Hun har den formelle makten til å si ifra, bestemme, men oppleve ar det ikke betyr noe. Man blir syk av å værer en del av dette, av å se så mange mennesker «bare gjøre jobben sin», uten at de snakker om konsekvensene. Vi gjør dette mot grisene på løpende bånd, samtidig som vi snakker om dyrevern. Men dyrenes livsvilje og følelser, snakker vi ikke om. Det som betyr noe er hvordan vi forteller denne historien for oss selv og hverandre.

Det er dyreplageri – og alle vet det. Det kjennes som om sjelen synker.

Boken beskriver avmakten hos en godt utdannet person som har formell makt, men uten reell makt til å forandre. Lov og orden er på plass, regler og rutiner, men under det hele finnes virkeligheten: dyrenes holocaust.

Lina Gustafsson skriver om erfaringer fra et avgrenset område i samfunnet, men det er likevel noe allment over de spørsmålene hun stiller: er det bare jeg som ser, er jeg overfølsom, overdriver jeg.

Den manglende bekreftelsen skaper avmakt og selvforakt.

Milgrams eksperiment viser at moralske mennesker kan ledes til å begå umoralske handlinger, selv om de vet at handlingen er umoralsk. Forutsetningen er at det er ledere eller eksperter som definerer handlingen som nødvendig.

Hvilke argumenter som brukes får du svar på når du leser boken.

Så er det bare å finne tusen unnskyldninger for å fortsett slaveriet.