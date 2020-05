annonse

annonse

I Taiwan er baseball en viktig del av den nasjonale kulturen. Nå er kampene i full gang, men med en del morsomme tilpasninger og begrensninger.

Blant annet er levende tilskuere byttet ut med pappfigurer, og utstillingsdokker, slik at spillerne ikke skal føle ensomhet på banen, skriver New York Times. Reaksjonene er blandede:

– Det var en merkelig følelse i starten, sier Chu Yu-Hsien, som spiller for Rakuten Monkeys.

annonse

– Men etterhvert så vi på det hele som en uvanlig PR-kampanje.

Spillere sjekkes jevnlig for feber. Spytting er forbudt, det samme gjelder for tygging av solsikkefrø.

Vanlig er baseballkamper i Taiwan en ekstremt høylydt affære, med bråkete og lidenskapelige fans. Det spilles høy musikk gjennom hele kampen, krydret med cheerleadere og vuvuzelas. Både spillere og trenere savner energien fra ekte tilskuere:

– Det mangler energi, og vi mister noe av den spenningen en vanlig kamp gir, sier Tseng Hao-Chu, manager for Rakuten Monkeys. Han har innført en form for mental trening for spillerne, hvor han ber dem bruke fantasien og se for seg ekte fans på tribunene.

annonse

For å lage litt liv og lyd har man tatt i bruk roboter som trommeslagere.

Baseball har blitt en kilde til nasjonal stolthet i Taiwan under pandemien, og et symbol på landets suksess i kampen mot coronaviruset. Taiwan har 23 millioner innbyggere, men har kun registrert 438 tilfeller, og 6 dødsfall knyttet til covid-19.

Les også: Taiwan: I desember ble WHO advart om virussmitte

TV-selskapene som viser baseball har svært høye seertall, og kampene vises i flere land som er sulteforet på sport.

Det planlegges nå for en gradvis åpning for tilskuere på kampene.

annonse