Joe Biden ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat, og svarte velgere og ledere forventer at han velger en svart kvinne som sin visepresidentkandidat.

77 år gamle Biden gjorde det svært dårlig i de første rundene av Demokratenes nominasjonsvalg, men greide med god hjelp fra svarte velgere i South Carolina og andre sørstater å snu motgang til medgang.

Som takk forventer USAs svarte nå at Biden velger en av deres som visepresidentkandidat, og de viser også til at han må mobilisere svarte velgere dersom han skal ha håp om å beseire Donald Trump i november.

Biden har alt lovet å velge en kvinne, og han satte i forrige uke ned en komité som skal vurdere aktuelle kandidater. Han har samtidig gjort det klart at det endelige valget først vil bli gjort mot slutten av juli.

Vil ha erkjennelse

– Svarte ønsker en erkjennelse av den støtten de i mange år har gitt til Det demokratiske partiet, sier professor Niambi Carter ved Howard University.

Jim Clyburn, som sitter i Representantenes hus for Demokratene, får mye av æren for at svarte demokrater ga sin støtte til Biden i South Carolina. Han mener valget helt klart bør falle på en svart kvinne.

– Jeg er far til tre voksne afroamerikanske kvinner. Naturlig nok foretrekker jeg derfor en afroamerikansk kvinne, men det må ikke bli dette. Det har jeg gjort helt klart, sier Clyburn.

Har navngitt flere

Biden har selv antydet at valget kan falle på en svart kvinne og har navngitt to mulige kandidater, senator Kamala Harris fra California og Stacey Abrams, som tidligere har vært Demokratenes kandidat til guvernørposten i Georgia.

Val Demings, som sitter i Representantenes hus for Demokratene i Florida og Atlantas borgermester Keisha Lance Bottoms, er også nevnt.

Biden har imidlertid også antydet at valget kan falle på en hvit kvinne, blant dem senatorene Elizabeth Warren og Amy Klobuchar, som begge har gitt sin støtte til hans kandidatur etter selv å ha droppet ut av nominasjonsprosessen. Guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer, er også trukket fram som mulig kandidat.

Gyllen anledning

Statsviteren Zerlina Maxwell, som var aktiv i Hillary Clintons forsøk på å bli president i 2016, mener Biden nå har en gyllen anledning til å anerkjenne hvilken politisk kraft USAs svarte kvinner utgjør.

– Demokratenes kandidater må gjøre det helt klart at de forstår at tiden er inne og at svarte kvinner på alle nivåer utgjør grunnfjellet i Det demokratiske partiet, sier hun.

Adrianne Shropshire, som leder valgkamporganisasjonen Black PAC, sier svarte velgere nå ønsker «ekthet».

– Når folk snakker med oss om hva de er ute etter hos en kandidat, så er det en kandidat som kan relatere seg til dem, sier hun.

Det betyr ikke nødvendigvis at visepresidentkandidaten må være en svart kvinne, legger hun til.

Trenger entusiasme

Valgkampstrategen Tharon Johnson, som jobbet for Barack Obama da han stilte til valg, mener Biden i valget av visepresidentkandidat må fokusere på «energi» og ikke nødvendigvis hudfarge.

– Jeg er 100 prosent for at en svart kvinne nå bør bli kandidat, men Biden må vurdere flere forhold. Hvem kan best øke entusiasmen og drivet i de delstatene som er aller viktigst i november, sier han.