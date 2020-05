annonse

Jon Helgheim (FrP) er kritisk til at regjeringen utsetter kommunalkomiteens behandling av saken om å hente barn fra den mye omtalte Moria-leiren i Hellas. Han får mye støtte, men også kritikk på Facebook.

Komiteen skulle etter planen ha avgitt sin innstilling 7. mai, og saken skulle vært behandlet i Stortinget 12. mai. Men ifølge avisa har regjeringen bedt om en utsettelse, for å se om EU-landene kan bli enige om en felles løsning for flyktningene i Hellas

– Dersom partiet vil endre kurs og hentet hjem flyktninger fra leirene i Hellas, så får de stå for det. Det blir ingen europeisk enighet, og da vil det å hente hjem flyktninger fra Hellas være i strid med Granavolden-erklæringen, sier Helgheim til Aftenposten.

På Facebook skriver Helgheim, som er innvandringspolitisk talsmann for FrP:

«Først snudde Arbeiderpartiet om å hente asylsøkere fra Hellas. Nå ser det ut til at også Høyre snur. Det er virkelig skuffende å se at disse partiene går fra fornuftige og ansvarlige standpunkt, til populistiske løsninger som bare vil gjøre vondt verre.»

Helgheim mener asylsøkerne burde holdt seg i Tyrkia, og at de fleste er «asylsøkere med tvilsomt beskyttelsesbehov». Og når Luxemburg ønsket seg unge jenter, fikk de ungdommer. Av de tolv som ankom var det kun en jente. Resten var stort sett gutter fra Afghanistan.

Negative reaksjoner

Helgheim og FrP får hard kritikk av enkelte.

– Så hvorfor feller dere ikke regjeringen, det er de som er hovedmotor i dette?

– Jon Helgheim, er dere for EØS, alle fra FRP på Stortinget? I så fall, kutt ut med drittpratet, da er det åpne grenser, og fri flyt av mennesker.

– Dere står jo bare der og stamper og snakker! Blir ikke noe konkrete gjennomslag! Så nå er det på tide at du, Helgheim, tar med deg Sylvi og Tybring-Gjedde og «sparker» to av dem i dagens tafatte ledelse! Vis muskler!

– Jeg forstår at sånne ord som paneuropeisk dugnad og «avlastning av et stresspunkt» i systemet er fremmedord for deg, Helgheim. Men hey, Norge først, hva? Fuck verden?



Støtte

Men kommentarfeltet på Facebook viser også i stor grad støtte til Helgheim. Per Øivind Næss, som er ansvarlig redaktør for nettstedet Et bedre Norge, og har skrevet en del artikler for Resett, er nådeløs:

–Høyre og AP har nå ført en politikk i 40 år som svekker Norge. Når landets ledene partier styres av naive fjoller går landet «på trynet».

Her noen flere eksempler:

– Men hvorfor skal de hit? De passer ikke her! Send dem til et muslimsk land.

– De skal reise hjem til sine foreldre i Afghanistan.

– Luxemburg ba om unge jenter, se hva de fikk. Samme med Tyskland, de ba også unge jenter de fikk også unge menn fra Afghanistan.

– Skammelig er det. Når skal politikerne bli realister?

– Ja, så sant! Bare man lukker øynene for realiteten, så føler aktivistene seg gode! Dette vil ingen ende ta, ikke før den norske befolkningen er byttet ut.

– Norwegian har for tiden mange ledige fly. De kan lastes opp med såkalte flyktninger og fly de til sine hjemland. De som ikke tar mot det tilbudet er det ikke synd på!

– Dette er bare trist. AP og Høyre kan snart slå seg sammen, de er i ferd med og rasere vårt kjære Norge. Først går de sammen med MDG, SV, Rødt og V om og hente IS-kvinnen med et angivelig sykt barn. Siden er det lagt lokk på saken, og det syke barnet ble «friskt» i det øyeblikket terroristen satte foten på norsk jord. Nå gjør asylaktivistene, med Tv2 og Nrk i spissen, det de kan for å vekke sympatien hos det norske folk. Dette gjøres enkelt ved og vise bilder av syke små barn i Moria-leiren.

