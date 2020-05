Vi ser idag en massiv uforstand rå grunnen over hele verden ledet av FN, hvor man ønsker å redusere mengden karbondioksyd i atmosfæren, og derfor skattlegges menneskelig aktivitet enormt, uten at disse såkalte klimatiltakene har noen som helst påviselig effekt. Til gjengjeld arbeider et massivt propagandaregime for å overbevise menneskeheten om at vi går mot en klimakatastrofe.