annonse

annonse

I Pakistan er etterkommere av hinduer av lavere kaste som konverterte til kristendommen for århundrer siden fortsatt marginaliserte, henvist til skitne jobber og dystre skjebner.

New York Times (NYT) skriver at en ny runde med dødsfall blant kristne kloakkrensere i Pakistan understreker hvordan kastediskrimineringen, som en gang styrte det indiske subkontinentets hinduer, uansett religion, fortsetter i Pakistan.

Tusenvis hinduer av lavere kaste konverterte til kristendommen for århundrer siden, i håp om å slippe unna en syklus av diskriminering, som hersket over alle aspekter av deres liv: Hvilke vannbrønner de kunne drikke fra, hvilke jobber de kunne ha, osv.

annonse

Da Britisk India brøt sammen i 1947 og Pakistan ble dannet som et hjemland for regionens muslimer, ble et nytt uformelt diskrimineringssystem opprettet. I Pakistan sitter muslimer øverst i hierarkiet, mens de kristne blir tvunget til å ta skittenjobbene ingen andre vil ha.

Manuelle kloakkrensere – kjent som feiere – er på bunnen av bunnen av hierarkiet.

Religiøs diskriminering

Mens India har forbudt kastebasert diskriminering med blandet suksess, blir det nesten oppmuntret av staten i Pakistan. I juli i fjor annonserte for eksempel det pakistanske militæret jobbannonser i aviser for kloakkrensere – med forbehold at bare kristne kunne søke.

annonse

Les også: Pakistanske muslimer flokker til fredagsbønnen – gir blaffen i corona

Kommuner over hele Pakistan er avhengige av kristne kloakkfeiere. I den raskt voksende havnebyen Karachi, for eksempel, holder feierne kloakksystemet i gang ved å bruke kun sine hender.

De fjerner en røre av avføring, plastposer og farlig sykehusavfall fra byens smuldrende og fortettede avløpsrør – en del av de 1.750 millioner liter med avfall som byens 20 millioner innbyggere produserer daglig.

Jamshed Eric

Som en del av Pakistans lille kristne minoritet, gjør Jamshed Eric nå det samme arbeidet i Karachi som hans hinduistiske forfedre hans hadde forsøkt å unngå – gjennom religiøs konvertering for århundrer siden.

annonse

Arbeidet er overveldende. Han har ingen masker eller hansker for å beskytte seg mot det stinkende slammet og den giftige gassen som lurer dypt under jorden.

Før Jamshed begynner å rense de tette kloakkrørene kun med hendene, ber han en liten bønn til Jesus om å holde ham i sikkerhet.

Les også: Pakistansk professor dømt til døden for blasfemi

– Det er en vanskelig jobb. I kloakken er jeg ofte omgitt av svermer av kakerlakker, sier han til NYT.

Etter en lang arbeidsdag, følger kloakkstanken med ham hjem, en konstant påminnelse på hans plass her i verden.

– Når jeg løfter hånda mot munnen for å spise, stinker det kloakk, forklarer han.

Fra far til sønn

Mens de fleste kloakkfeiere som Jamshed er analfabeter, har hans generasjon vært mer bestemt på å presse barna sine til å gå på skolen for å bryte diskrimineringssyklusen, akkurat som deres forfedre prøvde å gjøre da de konverterte fra hinduismen til kristendommen.

annonse

Men det er ofte til liten nytte. Barna til feierne blir fremdeles diskriminert, og ofte tvunget til å adoptere fedrenes yrke.