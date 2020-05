annonse

Koronautbruddet har ført til en kraftig økning i soningskøene. Over 1.00 personer venter nå på å få sone sin straff, opplyser Justisdepartementet.

– Før koronakrisen hadde vi nesten ikke soningskøer. Nå øker køene, og vi må jobbe for å få dem ned igjen, sa justisminister Monica Mæland (H) på den daglige koronapressekonferansen onsdag.

Hennes departement opplyser til NTB at i alt 1.019 personer nå venter på soning.

Det er frykten for koronasmitte som har ført til at færre settes i fengsel. I begynnelsen av april ble 260 innsatte løslatt før tiden, såkalt framskutt løslatelse, for å minske risikoen for et smitteutbrudd i fengslene.