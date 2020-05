annonse

Enkelte grupper av borteboende elever som går på videregående skole, får nå en ekstra håndsrekning i form av mer lån og stipend.

– Regjeringen har besluttet å utvide tilbudet om ekstra lån og stipend til elever på videregående skole som ikke bor hjemme, og som har mistet inntekter som følge av koronakrisen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Det er personer som har kommet til Norge som asylsøkere og ungdom som har vært i barnevernet som får dette lånet, og som nå vil få tilbud om utvidet lån og stipend.

Blant elevene som tar videregående etter del 2 (ungdomsrett), er det omkring 4.300 personer som også velger å ta opp et lån på inntil rundt 3.000 kroner i måneden. Kravet for å ta dette lånet er at man er over 18 år og borteboer.

– Nå får disse tilbud om et lån på 13.000 kroner, men med samme stipendandel som studenter ellers. Det vil si at 8.000 kroner kan omgjøres, sier Grande.

Hun viser til at enkelte i denne gruppen har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon etter å ha mistet inntekter fordi stedet de jobbet, måtte stenge eller nedbemanne.