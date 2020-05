annonse

Ikke alle norsksomaliere synes det er en god idé at Norge betaler lønninger til statsansatte i Somalia.

I 2013 rapporterte flere medier at Norge lønner politikere og statsansatte i Somalia, med sikte på å bidra til utvikling og reformer i det konfliktherjede østafrikanske landet. Ordningen vekket reaksjoner, men er likevel blitt videreført og fortsatt aktiv i 2020. Dette bekrefter kommunikasjonsrådgiver Wera Helstrøm i Utenriksdepartementet.

– Norge bidrar til lønninger til offentlig ansatte i Somalia gjennom Verdensbankens flergiverfond. Ansatte i sikkerhetssektoren er ikke omfattet av ordningen. Støtten er kombinert med krav om reformer for forbedring av statens økonomiforvaltning, slår Helstrøm fast overfor Resett.

Infrastruktur

Videre hevder hun at programmet har oppnådd resultater. Reformkrav skal angivelig være oppfylt, og statsansatte har fått sinn lønn regelmessig utbetalt.

– Dette har bidratt til at statsadministrasjonen forbedrer sin evne til å utføre sine oppgaver, og til større åpenhet og kvalitet i økonomiforvaltningen, hevder Helstrøm.

Hun mener at Norge har bidratt til å frigjøre midler som angivelig skal ha vært brukt på å oppgradere Somalias infrastruktur.

– Ved at givere som Norge har støttet lønninger til offentlige ansatte, har det vært mulig for Somalia å frigjøre midler til å gjøre noen helt nødvendige investeringer i infrastruktur som kan bedre befolkningens levekår.

Korrupt, fattig og ustabilt

Godordene fra UD til tross, det er lite som tyder på at Somalia i dag er noe annet enn en mislykket stat. Landet regnes for å være verdens mest korrupte, og innbyggerne er svært fattige. Somalia er preget av interne konflikter, og myndighetene i Mogadishu sliter med å holde kontrollen over landet i sin helhet. Dette etter flere år der hundrevis av millioner med norske kroner er blitt brukt på å forbedre styresettet i landet.

– Regjeringen i Mogadishu har ikke klart å skape fred og sikkerhet og kan ikke bevege seg utenfor hovedstaden. Lederne har vist sin inkompetanse og folk har derfor ingen tillit til dem, sa forskeren Redie Bereketeab i 2017, ifølge Aftenposten.

I 2014 rapporterte avisen at UD hadde brukt nesten like mye penger på å betale norske konsulenter, som de hadde overført til den somaliske staten. Konsulentene var satt til å føre kontroll med at pengene ble brukt slik de skulle.

Tillit

25 år gamle Abdirahman Mohamed er av somalisk opprinnelse, men har bodd i Norge siden han var seks år gammel. I dag jobber han blant annet med å etablere en organisasjon som holder fokus på det bilaterale forholdet mellom Norge og Somalia. Han er skeptisk til hvordan norske bistandskroner brukes.

– Man ser jo hvor lav tilliten er når halvparten av pengene brukes på konsulenter som skal påse at pengene kommer frem, sier Mohamed til Resett.

Umyndiggjorte somaliere

Han mener at somaliere blir umyndiggjort når de ikke betaler for sine egne offentlige ansatte, slik andre lands borgere gjør.

– Man bør lære folk hvordan man fisker, i stedet for å gi dem fisk. Man bør heller jobbe med å utvikle mekanismer som gjør at somaliere selv kan lønne sine offentlig ansatte. At ikke fremmede stater og NGOer gjør det, men at folket selv gjør det, sier Mohamed, og legger til:

– Når man syr puter under armene på folk, så kommer det aldri til å skje noen ting.

Mohamed opplyser at Somalias infrastruktur er i svært dårlig forfatning. Bare et par prosenter av veinettet i landet er asfaltert. Hvor enn Somalias infrastruktur er oppgradert, kan det ikke være betydelig.

– Jeg kan tenke meg hvordan somaliere på min alder tenker, når de ser at de mottar midler fra en fremmed stat, bare så en annen korrupt stat kan gå rundt, sier han avslutningsvis.