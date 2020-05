annonse

Jeg har lenge lurt på hvordan befolkningen i Venezuela har kunnet godta å bli styrt av en liten gjeng korrupte undermålere, som rett foran øynene for hele verden har styrt landet rett inn i katastrofen. Attpåtil med relativt stor støtte i befolkningen.

Dette er ikke noe jeg lurer på lenger. Vi er der i Norge i dag. Og befolkningen heier frem sin egen økonomiske undergang.

Corona-krisen har satt et dypt preg på hele verden. Ikke fordi så mange har blitt syke eller dødd – for dødsraten er ikke stort større enn hva den er under en vanlig influensasesong (i Norge langt mindre). Det som gjør situasjonen spesiell er at statsledere over hele verden har benyttet situasjonen til å ta fullstendig kontroll over samfunnet – og til å knuse verdensøkonomien fullstendig. Alt dette til en øredøvende mangel på protest fra innbyggerne – spesielt i Norge. Det er helt absurd å bevitne hva folk finner seg i uten så mye som den minste debatt.

De ledende politikerne i landet vårt er politiske broilere, som er fullstendig uegnede til å styre noe som helst. Knapt en eneste av dem har hatt en jobb utenfor politikken. Vår statsminister Erna Solberg har aldri hatt vanlig jobb i hele sitt liv, i likhet med de aller fleste i sin regjering.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det er blitt slik. Selv om vi alltid har hatt politiske eliter, så var det inntil relativt nylig slik at de fleste politikere kom fra en bakgrunn i det vanlige arbeidsliv. Man hadde dermed i det minste en elementær forståelse for hva det betyr å jobbe for føden, og at penger ikke vokser på trær. Den tiden er nå helt forbi.

Etter at Norge fant olje og ble et søkkrikt samfunn, så har vi fått en politisk elite som er blitt stadig mer frakoblet virkeligheten. Og vi har godtatt det. Folk flest har latt seg villig kjøpe til taushet. Det er få oppegående mennesker som ikke har sett det åpenlyse politiske kameraderiet, med vennetjenester og venneansettelser. Den vanvittige pengesløsingen på såkalt «bistand» og «klima». Den hodeløse innvandringspolitikken. Men vi har godtatt det stort sett uten å mukke, bortsett fra kanskje et par sinte innlegg på Facebook. For vi har tross alt hatt penger til det. Oljen har sørget for det. De fleste har fått greit betalte jobber og levd gode liv. Da ser man gjerne gjennom fingrene med en korrupt elite som tar seg stadig større friheter.

Det er kort og godt såpass lenge siden vi hadde en reell krise i dette landet, at vi har latt ting skure og gå uten å ofre viktige problemstillinger en tanke. Men nå er krisen her, og politikerne våre er fullstendig ubrukelige.

Joda, vi hadde et virus som potensielt virket svært farlig. Vi visste ikke hvordan vi som samfunn skulle reagere på det. På NRK satt det i beste sendetid en hysterisk lege og snakket om at hundretusener kom til å dø i Norge. Så at samfunnet ble stengt ned kan man i utgangspunktet si var en rasjonell avgjørelse. Spesielt med tanke på stemningen i landet på det tidspunktet. Media hadde klart å skape en stor frykt i samfunnet – med sine endeløse skrekkartikler fra en tilsynelatende stor katastrofe i Italia.

Men det viste seg relativt raskt at viruset ikke var på langt nær så farlig som myndighetene hadde tatt som utgangspunkt. Der man regnet overfylte sykehus og store dødstall satt man igjen med det motsatte. Sykehusene står nærmest tomme og personalet tvinner tommeltotter. I mellomtiden har det bygget seg opp en gigantisk kø av andre tilstander som ikke har blitt behandlet. Alt har dreid seg om corona. At folk dør av andre ting betyr visst ikke ingenting. Ordførere og politikere i hele landet har gått ut med tåredryppende kondolanser for 90-åringer på pleiehjem som har dødd. Mens barn og unge som dør av kreft og andre sykdommer ikke blir vist i nærheten av samme omtanke og medfølelse.

På instruks fra noen få ledende politikere, har det norske samfunnet begynt å bruke hundrevis av milliarder av vår felles formue til å iverksette tiltak som på ingen måte har stått i stil med trusselen. Og ikke bare har man kastet bort vår felles opptjente formue, man har i tillegg innført tiltak som har fått store sosiale konsekvenser – ikke minst for barn og unge.

«Vi må passe på de sårbare» har vært mantraet. Ingen pris har tilsynelatende vært høy nok for politikerne. Dette er en dypt ironisk med tanke på at de samme politikerne tidligere har lagt ned livsnødvendige sykehus over hele landet for å spare noen millioner her og der. Men for å beskytte en liten andel av befolkningen som er helt i slutten av livet, har politikerne altså nå brukt hundrevis av milliarder og gitt seg selv diktatorisk makt.

Utrolig nok virker det som om dette har støtte i befolkningen. Folk som peker på langsiktige konsekvenser av å ødelegge økonomien – samt konsekvensene av sosial isolasjon av barn og unge – blir skjelt ut og kalt egoister. Mange lever fremdeles i en illusjon om at viruset er svært farlig og dødelig for omtrent alle som får det. En liten kikk i diverse kommentarfelt bekrefter dette. Disse menneskene virker ute av stand til å forstå at de helsemessige konsekvensene av en ødelagt økonomi, kommer til å bli enormt mye større enn av et virus som i all hovedsak kun rammer mennesker i aller siste fase av livet.

«Men hva med de eldre, skal de bare dø?» – sier man. Unnskyld meg, men hva er det som skjer med mennesker når man når alderen 80-90 år? Har det plutselig oppstått en fantasi om at mennesker lever evig, bare de ikke får covid-19?

Hvert år frem til nå har i snitt 900 mennesker i denne alderskategorien dødd av influensa – uten at det har kommet så mye som en notis i media. I 2017 døde anslagsvis 1700 mennesker av influensa – det ble kort omtalt i enkelte medier. Når dette er sagt så kan og skal man selvsagt ta hensiktsmessige tiltak for å beskytte de som er mest utsatt. Men dette inkluderer altså på ingen måte ikke å sperre ned samfunnet for alle.

At vi har godtatt de vanvittige tiltakene som er innført, viser tydelig på at vi som samfunn ikke har begrep om konsekvensene som vil komme i kjølvannet av dette. Folk flest tror at man kan trykke penger ut av ingenting helt uten videre. Vi har allerede begynt å se konturene av de konsekvensene som vil komme, i form av en kronekurs som langsomt er i ferd med å kollapse.

Vi har den største offentlige sektor i den vestlige verden. Det virker som at denne delen av det norske folk har så langt vært såre fornøyd med å sitte på hjemmekontor med full lønn. Det virker også å være en naiv tro i privat sektor om at uendelig pengetrykking skal kunne redde bedrifter fra konkurs, selv om man ikke har driftsinntekter overhodet. Det er ikke slik ting fungerer. Dette er nøyaktig det samme som man har gjort i Venezuela, og som sørget for at de gikk fra å være Sør-Amerikas rikeste land til å bli det fattigste i løpet av et par år.

Dersom man ikke veldig snart hever de samfunnsødeleggende tiltakene så vil den norske kronen – og med den økonomien – kollapse fullstendig. All økonomisk teori og historisk erfaring tilsier dette.

Og kanskje er dette en bra ting? Kanskje vil en økonomisk krise av historiske dimensjoner føre til en reell utskiftning av politikerne som har sørget for dette. Kanskje man da slutter å basere landets politikk på bakgrunn av vedtak fra EU og FN. Kanskje man da slutter å rasere landet med miljøfiendtlige og ulønnsomme vindkraftverk. Kanskje man da får en pause i den hodeløse innvandringspolitikken som er ført.

Den som lever får se. Det sies at gode tide skaper svake menn, og at vanskelige tider skaper sterke menn. Svake menn har vi fått nok av i Norge, det er det ingen tvil om. Nå får vi se om det etter hvert kommer noen sterke menn. For nå blir det nok vanskelige tider.