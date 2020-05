annonse

Oslo Børs starter onsdag i minus, til tross for at oljeprisen steg til over 30 dollar fatet etter at børsen stengte tirsdag.

Etter en halvtimes handel er kursen på hovedindeksen ned 0,7 prosent.

Oljeprisen steg like etter børsslutt tirsdag til over 30 dollar fatet for første gang siden 14. april. Onsdag morgen handles nordsjøoljen for rundt 31 dollar.

Foreløpig er flyselskapet Norwegian dagens største taper på Oslo Børs med en nedgang på 12,2 prosent. Like etter åpning ble aksjen handlet for 4 kroner, som er tidenes laveste kurs. Etter et kvarter hadde den styrket seg til rundt 4,20 kroner. Tirsdag kveld priset likevel selskapet aksjen til 1 krone, i forbindelse med en emisjon der de skal hente inn opptil 400 millioner kroner.

Også Equinor faller onsdag morgen med rundt 1,7 prosent.

I USA stengte Wall Street svakt opp onsdag. Nasdaq gikk opp 1,1 prosent, S&P 500 gikk opp 0,9 prosent, mens Dow Jones endte 0,6 prosent i pluss.

Hang Seng i Hongkong er så langt 1,2 prosent i pluss, en halvtime før stenging.

