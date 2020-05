annonse

Byrådet i Oslo ber om ekstra koronapenger fra staten, samtidig som de bevilger omlag 1 milliard kroner til tiltak som ikke har med koronakrisen å gjøre.

Da byrådet i Oslo fikk besøk av kommunalminister Nikolai Astrup (H) på mandag for å diskutere den økonomiske situasjonen i hovedstaden, fortalte Raymond Johansen til Klassekampen at Oslo går med over 1 milliard i underskudd og trenger sårt ekstra tilskudd. Johansen begrunner det med at Oslo er hardere rammet av koronakrisen og har derfor større utgifter.

Anne Haabeth Rygg (H), nestleder i finansutvalget i Oslo bystyre, og nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, sier at de er enige med byrådet om at Oslo trenger mer penger. Men de mener også at byrådspartiene i Oslo øker de ikke-koronarelaterte utgiftene ved å bruke penger på politiske kjepphester.

De to Høyre-politikerne peker konkret på tre saker:

Byrådet foreslår å bruke 65 millioner kroner til å kjøpe en privat barnehage. Høyre sier nei.

Byrådet vil bruke 250 millioner på å redusere prisen på enkeltbilletter i kollektivtrafikken i år. Høyre foreslår å stryke den av årets budsjett.

Byrådet foreslår også å bruke 682 millioner på å bygge nytt Manglerud-bad. Prisen har økt fra 135 millioner da bystyret sist behandlet saken i 2015. Høyre vil ha en ny vurdering av prosjektet.

De sammenligner det med at du sier du er helt blakk og trenger hjelp, men samtidig kjøper du ny bil.

– I stedet for å bygge opp en egen buffer som et bidrag til å takle krisen, gjør byrådet det motsatte og bruker kommunens reserver på helt andre formål, sier Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

Mye tyder på at det blir strammere tider for hovedstaden da de to Høyre-toppene understreker at de er forberedt på at revidert budsjett for kommunen, som legges frem om kort tid, må inneholde tøffe prioriteringer.

– Mange av kommunens virksomheter har hatt ekstraordinære kostnader som følge av koronaviruset. Og med så mange bedrifter som sliter, vil vi se langt lavere inntekter til kommunen fremover også. Det betyr at pengene må fordeles med stor forsiktighet, og de viktigste oppgavene må prioriteres, legger de til.