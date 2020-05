annonse

OsloMet-rektor Curt Rice frykter at kvinners karrierer sakker akterut på hjemmekontor og foreslår at de får komme raskere tilbake på jobb enn mannlige kolleger.

– Det å jobbe hjemmefra har ulike konsekvenser for menn og kvinner, sier Rice til Khrono.

Han viser til en artikkel i nisjeavisen Inside Higher Ed som tyder på at det leveres færre forskningsartikler av kvinnelige forfattere enn før korontiltakene ble innført. Han mener dette henger sammen med at kvinner gjør mer ulønnet arbeid hjemme enn menn.

Han mener derfor man må vurdere å legge vekt på kjønn når Oslo Met skal avgjøre hvem som får komme tilbake på jobb først, når universiteter og høgskoler gradvis åpnes igjen.

– Dersom jeg som leder har samme forventninger til kvinner og menn, kan det kreve det at jeg behandler dem ulikt. Dersom jeg sier at jeg har lavere forventninger til en kvinne, fordi jeg vet at hun har mye ansvar hjemme, kan det ha en skadelig effekt for hennes karriere, sier Rice.