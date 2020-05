annonse

Norske myndigheter fikk i 2013 tilbud om utlevering av drapsmistenkte Farouk Abdulhak fra Jemen, men svarte aldri på tilbudet, melder NRK.

Farouk Abdulhak er mistenkt for å ha drept og voldtatt norske Martine Vik Magnussen i London i 2008, men rømte til hjemlandet, der det ikke har vært mulig å få tak i ham.

Til NRK sier professor i internasjonal politikk, Stig Jarle Hansen, at han i 2013 ble kontaktet av jemenittiske myndigheter med tilbud om å få utlevert Abdulhak.

– Jeg kontaktet UD telefonisk først og fikk til svar at dette var interessant, men hørte aldri noe mer. Det var svaret jeg fikk, sier Hansen.

Han sier at myndighetene i Jemen var interesserte i å komme i kontakt med norske myndigheter og jobbe videre med saken, og at han hadde møter med politikere i Justisdepartementet i Jemen.

Martines far, Odd Petter Magnussen, som tidligere har kritisert norske myndigheter for å være for passive i saken, sier at han både er lei seg og forbannet over at norske myndigheter ikke reagerte på tilbudet.

Norsk UD skriver i en epost til NRK at det er britiske myndigheter som har hatt ansvaret for å få i stand en utlevering, men at også Norge har tatt opp saken i ulike sammenhenger.

Det er nå 12 år siden den 23 år gamle norske studenten ble funnet drept i London 14. mars 2008. Senest i mars i år gikk britiske myndigheter ut og oppfordret Abdulhak om å returnere til Storbritannia for å få en avslutning på saken.